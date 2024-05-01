Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Baby Reindeer Dizisinin Martha'sı Kimdir?

Richard Gadd'ın kaleminden çıkan 'Baby Reindeer' adlı dizi, aslında Gadd'ın kendi yaşam hikayesini temel alıyor. Gadd, dizide Donny Dunn adında başarısız bir komedyen karakterine hayat veriyor. Donny, Camden'de çalıştığı barda Martha Scott adında bir kadınla karşılaşıyor ve ona bir fincan çay ikram ediyor. Ancak bu küçük jest, zamanla Donny'nin korkulu rüyasına dönüşüyor.

Jessica Gunning, Martha (Jessica Gunning) karakterini canlandırıyor ve Tudum'a yaptığı açıklamada, 'Bu küçük jest, Donny'nin hayatını tamamen değiştiriyor. Çünkü Martha, sonraki üç yıl boyunca onun peşini bırakmıyor. Ona tam 41.000 e-posta ve yüzlerce saatlik sesli mesaj gönderiyor' diyor.