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Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Baby Reindeer Dizisinin Martha'sı Kimdir?

Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Baby Reindeer Dizisinin Martha'sı Kimdir?

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.05.2024 - 20:17 Son Güncelleme: 01.05.2024 - 20:19

İskoç komedyen Richard Gadd tarafından yaratılan 'Baby Reindeer' dizisi, yayınlandığı andan itibaren dünya çapında popüler yapımlar arasında yerini aldı. Gerçek hikayeden uyarlanan mini dizide Richard Gadd'ın başına gelen travmatik olayları anlatan dizideki 'Martha' karakterinin gerçek hayatta kim olduğu da merak edildi. Peki, Baby Reindeer dizisinin konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimlerdir? Baby Reindeer'ın Martha'sı kimdir? 

İşte, detaylar...

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Baby Reindeer adlı mini dizi, yayımlandığı günden itibaren yalnızca iki haftada 13 milyondan fazla kez seyredildi. Türkiye, Britanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede en çok izlenenler listesinde bir numarada yerini aldı.

Baby Reindeer adlı mini dizi, yayımlandığı günden itibaren yalnızca iki haftada 13 milyondan fazla kez seyredildi. Türkiye, Britanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede en çok izlenenler listesinde bir numarada yerini aldı.

Dizinin başrolü ve yaratıcısı olan Richard Gadd'ın aynı adlı otobiyografik tek kişilik gösterinden uyarlanan dizide, ünlü komedyenin yirmili yaşlarında yaşadığı travmatik olaylar ele alınıyor. Son zamanlarda, ezber bozan mini dizinin konusu, oyuncu kadrosu kadar, gerçek hayattaki Martha'sı dikkat çekiyor.

Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir?

Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir?

Richard Gadd'ın kaleminden çıkan 'Baby Reindeer' adlı dizi, aslında Gadd'ın kendi yaşam hikayesini temel alıyor. Gadd, dizide Donny Dunn adında başarısız bir komedyen karakterine hayat veriyor. Donny, Camden'de çalıştığı barda Martha Scott adında bir kadınla karşılaşıyor ve ona bir fincan çay ikram ediyor. Ancak bu küçük jest, zamanla Donny'nin korkulu rüyasına dönüşüyor.

Jessica Gunning, Martha (Jessica Gunning) karakterini canlandırıyor ve Tudum'a yaptığı açıklamada, 'Bu küçük jest, Donny'nin hayatını tamamen değiştiriyor. Çünkü Martha, sonraki üç yıl boyunca onun peşini bırakmıyor. Ona tam 41.000 e-posta ve yüzlerce saatlik sesli mesaj gönderiyor' diyor.

Baby Reindeer Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Baby Reindeer Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Richard Gadd

  • Jessica Gunning

  • Nava Mau

  • Tom Goodman-Hill

Baby Reindeer Dizisi Kaç Bölüm, Nereden İzlenir?

Baby Reindeer Dizisi Kaç Bölüm, Nereden İzlenir?

Kara mizah, dram ve gerilim türündeki mini dizi, 7 bölümden oluşuyor. 11 Nisan 2024 tarihinde Netflix'te yayımlanan Baby Reindeer dizisinin, IMDb puanı ise 8'dir.

Baby Reindeer Dizisine Konu Olan 'Martha' Kimdir?

Baby Reindeer Dizisine Konu Olan 'Martha' Kimdir?

Dizinini yaratıcısı Richard Gadd, her ne kadar izleyicilerinden Martha karakterine ilham olan kadını bulmaya çalışmamalarını istese de milyonlarca kişi gerçek Martha'yı merak ediyor. Martha'nın gerçek hayatta kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Fakat İngiliz gazatesi Daily Mail'de kadının röportajına yer veriliyor. İşte, detaylar: 

Daily Mail tarafından yayımlanan habere göre, ismi gizli tutulan kadın, Gadd'ın destekçilerinden ölüm ve taciz mesajı oluyor. 

İsmi gizli olan kadın, Gadd'ın şöhret ve servet için kendisine zorbalık yaptığını iddia ediyor. 'Şu anda beni takip etmek için Baby Reindeer'ı kullanıyor. Kurban benim. Benim hakkımda lanet bir dizi yazdı.' diyen kadın, komedyen Richard Gadd'ı 'ana karakter sendromu' yaşamakla suçluyor.

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Baby Reindeer Dizisinde Martha'nın 'iPhone'umdan Gönderildi' Mesajı Ne Anlama Geliyor?

Baby Reindeer Dizisinde Martha'nın 'iPhone'umdan Gönderildi' Mesajı Ne Anlama Geliyor?

Bildiğiniz gibi diziyi izleyenler, çoğu kez yazım hatalarına dikkat etseler de Martha'nın 'iPhone'umdan Gönderildi' imzasının anlamı üzerine çeşitli teoriler ortaya attılar. 

Durumu diziyi izlemeyenler için kısaca özetlemek gerekirse Baby Reindeer dizisinde, Donny karakteri, Martha karakterinden binlerce e-posta alıyor. Bu e-postaların sonunda sürekli olarak 'iPhone'umdan gönderildi' ifadesi bulunuyor. Martha, genellikle yazım hatalı bir şekilde olsa da mesajlarını çoğunlukla bilgisayardan gönderse de bu ifadeyi mutlaka ekliyor.

Daily Mail'in raporuna göre, Psikolog Dannielle Haig'in de bu imzaya dair bir teorisi bulunuyor. Haig, LADbible'a yaptığı açıklamada: 'Bu ifade, aslında bir iPhone marka telefonla ilgili değil, daha çok Martha'nın temsil ettiği anlamla ilgili' diyor.

İşte, Martha'nın imza mesajı 👇

İşte, Martha'nın imza mesajı 👇

Psikolog Dannielle Haig, bu durumu şu şekilde açıklıyor: 

'Martha, profesyonel bir sınıfa ait olma hissi, saygı görme arzusu ve başarısını gösterme çabası içerisindedir. Donny'ye, mevcut yaşamının aksi bir durumda olduğunu göstermeye çalışıyor. İlginç bir şekilde, bir iPhone'a sahip olmamasına rağmen e-postalarını 'iPhone'umdan gönderildi' şeklinde imzalıyor. Bu, belki de hapse girmeden önceki statüsünü koruma çabası olabilir'

Baby Reindeer Dizisinin Fragmanı 👇

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