Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Baby Reindeer Dizisinin Martha'sı Kimdir?
Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Baby Reindeer Dizisinin Martha'sı Kimdir?
İskoç komedyen Richard Gadd tarafından yaratılan 'Baby Reindeer' dizisi, yayınlandığı andan itibaren dünya çapında popüler yapımlar arasında yerini aldı. Gerçek hikayeden uyarlanan mini dizide Richard Gadd'ın başına gelen travmatik olayları anlatan dizideki 'Martha' karakterinin gerçek hayatta kim olduğu da merak edildi. Peki, Baby Reindeer dizisinin konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimlerdir? Baby Reindeer'ın Martha'sı kimdir?
İşte, detaylar...
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Baby Reindeer adlı mini dizi, yayımlandığı günden itibaren yalnızca iki haftada 13 milyondan fazla kez seyredildi. Türkiye, Britanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede en çok izlenenler listesinde bir numarada yerini aldı.
Baby Reindeer Dizisinin Konusu Nedir?
Baby Reindeer Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Baby Reindeer Dizisi Kaç Bölüm, Nereden İzlenir?
Baby Reindeer Dizisine Konu Olan 'Martha' Kimdir?
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Baby Reindeer Dizisinde Martha'nın 'iPhone'umdan Gönderildi' Mesajı Ne Anlama Geliyor?
İşte, Martha'nın imza mesajı 👇
Baby Reindeer Dizisinin Fragmanı 👇
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