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Azimle Yükselen Bir Yolculuk: Volkan Gülem

etiket Azimle Yükselen Bir Yolculuk: Volkan Gülem

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 12:07

Sporun sadece fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda hayata tutunmanın, sınırları aşmanın ve kendini yeniden inşa etmenin bir yolu olduğunu gösteren birçok ilham verici hikâye var. Bu hikâyelerden biri de tekerlekli sandalye basketbolunun mücadele dolu sahalarında parlayan genç bir sporcumuz, Volkan Gülem’e ait.

Çocukluk yıllarından itibaren sosyal, enerjik ve yaşamla iç içe bir duruş sergileyen Volkan, lise yıllarında hayatının yönünü değiştirecek bir adım attı. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan, ancak çeşitli engeller nedeniyle bu ilgisini pratiğe dökemeyen Volkan’ın hikâyesi, bir beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora kazandırılmasıyla başlıyor. Kısa sürede milli formayı giyen, Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılan Volkan, hem sahada hem de dışında genç sporculara örnek olmaya devam ediyor.

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+ Çocukluk ve okul hayatınız nasıldı? O dönemde spora ilginiz var mıydı?

+ Çocukluk ve okul hayatınız nasıldı? O dönemde spora ilginiz var mıydı?

- Çocukluk zamanlarımda oldukça sosyal biriydim. Mahalledeki çocuklarla elimde kanedyenlerle futbol oynar, hatta kalecilik bile yapardım. Okul hayatımda çok fazla ders çalışmazdım ama ortalaması yüksek bir öğrenciydim. Dersi derste dinler, sınav dönemlerinde çalışırdım. Günlük yaşamımda ise arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmeyi severdim. Spora ilgim vardı ama ulaşım gibi bazı nedenlerden dolayı sadece araştırma düzeyindeydi.

+ Aktif olarak spora ne zaman ve nasıl başladınız? Sizi kim yönlendirdi?

+ Aktif olarak spora ne zaman ve nasıl başladınız? Sizi kim yönlendirdi?

- Spora 9. sınıfta, beden eğitimi dersinde başladım. Derste sınıf arkadaşlarımla futbol oynarken, okulda görevli bir başka beden eğitimi öğretmeni beni gördü. Daha sonra okulda karşılaştık ve bana tekerlekli sandalye basketbol oynayıp oynamak istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Bu öğretmenim, Kemal Okur, aynı zamanda eski bir milli sporcu ve yıllarca antrenörlüğümü yaptı. Onun desteğiyle spora adım attım.

+ Neden tekerlekli sandalye basketbolu? Diğer branşlara ilginiz oldu mu?

+ Neden tekerlekli sandalye basketbolu? Diğer branşlara ilginiz oldu mu?

- Kulübümde birçok farklı branş var ama ben daha çok takım sporlarını ve fiziksel efor gerektiren sporları seviyorum. Tekerlekli sandalye basketbol, kendimi sahada en iyi ifade edebildiğim, enerjimi attığım bir branş. Basketboldan önce sıkı bir futbol takipçisiydim, hâlâ da takip ederim ama futbol, engelli sporları arasında bana uygun bir alan değil.

+ Ailenizin spora bakışı nasıldı? Size nasıl destek oldular?

+ Ailenizin spora bakışı nasıldı? Size nasıl destek oldular?

- Ailem spora başladığım ilk günden itibaren hep destekçimdi. Başlarda tekerlekli sandalye kullanımından dolayı ellerim yara olmuştu ve spora gitmek istemediğim zamanlar oldu. Ama ailem bu süreçte hep yanımda oldu, bırakmamam gerektiğini söylediler ve her konuda yardımcı oldular.

+ Milli takıma ilk seçilişiniz nasıl gerçekleşti ve o deneyim nasıldı?

+ Milli takıma ilk seçilişiniz nasıl gerçekleşti ve o deneyim nasıldı?

- Spora başlayalı henüz bir yıl bile olmamışken genç milli takıma çağrıldım. Bu benim için büyük bir sürpriz ve özgüven kaynağıydı. Yıllardır bu işin içinde olan sporcuların arasında yer almak gurur vericiydi. İlk Avrupa şampiyonluğumuzu kazandığımız an ise kariyerimin en unutulmaz anlarından biri. Çünkü bu, ülke tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuydu.

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+ Milli takımda oynamak size neler hissettiriyor? Sahada hangi rolde oynamayı seviyorsunuz?

+ Milli takımda oynamak size neler hissettiriyor? Sahada hangi rolde oynamayı seviyorsunuz?

- Milli takımda oynamak çok özel bir duygu. Televizyonda izlediğiniz, örnek aldığınız sporcular gibi ülkenizi temsil ediyorsunuz. Aileniz ve takım arkadaşlarınız dışında sizi destekleyen birçok tanımadığınız insanın olması hem mutluluk veriyor hem de büyük bir sorumluluk yüklüyor.

Sahada her pozisyonda oynayabiliyorum: guard, forvet, şutör… Ama oyun kurucu (guard) pozisyonunda oynamayı daha çok seviyorum. Oyunu yönlendirmek, pozisyon hazırlamak, sayı atmaktan çok attırmak beni daha çok motive ediyor. Oyun görüşümün güçlü olduğunu düşünüyorum.

+ Katıldığınız en önemli organizasyon hangisiydi? Hedefleriniz neler?

+ Katıldığınız en önemli organizasyon hangisiydi? Hedefleriniz neler?

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bugüne kadar katıldığım en büyük organizasyondu. Bir sporcunun ulaşabileceği en üst seviye olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar istediğimiz sonucu elde edemesek de benim için çok önemli bir deneyimdi.

Şu anda en büyük hedefim, 2028 Paralimpik Oyunları’nda kadroya girip madalya kazanmak. Ayrıca Avrupa’da oynamak gibi bir hedefim de var. Ancak bu adımı sadece beni bir üst seviyeye taşıyacak bir takım için atmak istiyorum. Çünkü Türkiye ligi, Avrupa’daki birçok ligin üzerinde bir seviyeye sahip.

Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra ise sporun içinde kalmak istiyorum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri mezunuyum, büyük ihtimalle antrenörlük yapacağım.

+ Sizce engelli bireylerin spora katılımı neden önemli? Onlara ne tavsiye edersiniz?

+ Sizce engelli bireylerin spora katılımı neden önemli? Onlara ne tavsiye edersiniz?

- Spor, sadece fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyal olarak da bireyi geliştiriyor. Kişinin hem kendine hem çevresine olan bakış açısını değiştiriyor. Engelli bireyler mutlaka bir branşla ilgilenmeli. Yaşam konforlarını artırır, özgüvenlerini yükseltir ve hayata bakışlarını değiştirir.

Ancak bazı imkanların sağlanması şart. Ben de spora ilk başladığımda ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıştım. Bu tür konuların üst merciler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Gerekli olanaklar sağlandığında, Türkiye’den birçok Avrupa, Dünya ve Paralimpik şampiyonu çıkabileceğine inanıyorum.

Onlara en büyük tavsiyem: vazgeçmesinler. Sakatlanacaklar, yorulacaklar, zaman zaman “yapamıyorum” diyecekler ama başardıkça daha çok bağlanacaklar. Ayrıca çalışmaları şart. Üst seviyeye çıkmak, yıllardır bu işi yapanları geçmek için çok çalışmak gerekiyor.

+ Sizi en çok motive eden şey nedir? Ailelere ne söylemek istersiniz?

+ Sizi en çok motive eden şey nedir? Ailelere ne söylemek istersiniz?

- Bir şeyleri başarmak ve yapabildiğini görmek beni motive ediyor. Ailemden ve çevremdeki insanlardan gelen olumlu geri dönüşler, onların bakış açılarının değiştiğini görmek, doğru yolda olduğumu hissettiriyor.

Ailelere tavsiyem: Çocuklarını desteklesinler ve yönlendirsinler. Engelli ya da engelsiz fark etmez, küçük yaşta bir spor branşına yönlendirsinler. Spor, hem fiziksel hem psikolojik gelişime katkı sağlar. Aynı zamanda günümüzde çok yaygın olan dijital bağımlılığın ve kötü alışkanlıkların da önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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