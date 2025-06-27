Azimle Yükselen Bir Yolculuk: Volkan Gülem

Sporun sadece fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda hayata tutunmanın, sınırları aşmanın ve kendini yeniden inşa etmenin bir yolu olduğunu gösteren birçok ilham verici hikâye var. Bu hikâyelerden biri de tekerlekli sandalye basketbolunun mücadele dolu sahalarında parlayan genç bir sporcumuz, Volkan Gülem’e ait.

Çocukluk yıllarından itibaren sosyal, enerjik ve yaşamla iç içe bir duruş sergileyen Volkan, lise yıllarında hayatının yönünü değiştirecek bir adım attı. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan, ancak çeşitli engeller nedeniyle bu ilgisini pratiğe dökemeyen Volkan’ın hikâyesi, bir beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora kazandırılmasıyla başlıyor. Kısa sürede milli formayı giyen, Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılan Volkan, hem sahada hem de dışında genç sporculara örnek olmaya devam ediyor.