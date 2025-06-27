Azimle Yükselen Bir Yolculuk: Volkan Gülem
Sporun sadece fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda hayata tutunmanın, sınırları aşmanın ve kendini yeniden inşa etmenin bir yolu olduğunu gösteren birçok ilham verici hikâye var. Bu hikâyelerden biri de tekerlekli sandalye basketbolunun mücadele dolu sahalarında parlayan genç bir sporcumuz, Volkan Gülem’e ait.
Çocukluk yıllarından itibaren sosyal, enerjik ve yaşamla iç içe bir duruş sergileyen Volkan, lise yıllarında hayatının yönünü değiştirecek bir adım attı. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan, ancak çeşitli engeller nedeniyle bu ilgisini pratiğe dökemeyen Volkan’ın hikâyesi, bir beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora kazandırılmasıyla başlıyor. Kısa sürede milli formayı giyen, Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılan Volkan, hem sahada hem de dışında genç sporculara örnek olmaya devam ediyor.
+ Çocukluk ve okul hayatınız nasıldı? O dönemde spora ilginiz var mıydı?
+ Aktif olarak spora ne zaman ve nasıl başladınız? Sizi kim yönlendirdi?
+ Neden tekerlekli sandalye basketbolu? Diğer branşlara ilginiz oldu mu?
+ Ailenizin spora bakışı nasıldı? Size nasıl destek oldular?
+ Milli takıma ilk seçilişiniz nasıl gerçekleşti ve o deneyim nasıldı?
+ Milli takımda oynamak size neler hissettiriyor? Sahada hangi rolde oynamayı seviyorsunuz?
+ Katıldığınız en önemli organizasyon hangisiydi? Hedefleriniz neler?
+ Sizce engelli bireylerin spora katılımı neden önemli? Onlara ne tavsiye edersiniz?
+ Sizi en çok motive eden şey nedir? Ailelere ne söylemek istersiniz?
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