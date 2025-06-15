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Aytaç Şaşmaz Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Aytaç Şaşmaz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Aytaç Şaşmaz Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Aytaç Şaşmaz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.06.2025 - 13:15

Hekimoğlu, Baht Oyunu ve Darmaduman gibi yapımlarla yıldızı parlayan Aytaç Şaşmaz, son dönemin en dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alıyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla sık sık sosyal medyada gündem olan Şaşmaz, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla konuşuluyor. Özellikle meslektaşı Cemre Baysel ile yaşadığı ilişki ve ayrılık süreci magazin gündeminin üst sıralarına yerleşmişti.

🔍 Peki Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyunculuğa nasıl adım attı, kimlerle aşk yaşadı? Gelin, birlikte göz atalım…

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Aytaç Şaşmaz Kimdir?

Aytaç Şaşmaz Kimdir?

Aytaç Şaşmaz, Türk televizyon ve sinema dünyasının genç yıldızlarından biri. Oyunculuğa genç yaşta adım atan Şaşmaz, özellikle romantik komedi ve dram projelerinde dikkat çeken performanslara imza atarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aytaç Şaşmaz Kaç Yaşında?

Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1998 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında.

Aytaç Şaşmaz Nereli?

İzmir doğumlu olan Aytaç Şaşmaz, aslen Manisalıdır. Çocukluğunu İzmir’de geçiren Şaşmaz, İstanbul’a gelerek oyunculuk eğitimi aldı.

Aytaç Şaşmaz Kariyer Başlangıcı

Aytaç Şaşmaz Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında vizyona giren Kötü Çocuk filmiyle adım atan Aytaç Şaşmaz, ilk televizyon deneyimini ise 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Söz dizisinde yaşadı. Ardından Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle adından söz ettirdi. Bu rolle ciddi bir çıkış yakaladı ve birçok yapımcının dikkatini çekti.

Aytaç Şaşmaz Özel Hayatı

Aytaç Şaşmaz Özel Hayatı

Aytaç Şaşmaz’ın özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. Oyuncu, 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol aldığı Cemre Baysel ile aşk yaşamaya başladı. Uzun süre sosyal medyada “örnek çift” olarak gösterilen ikili, 2024 yılında yollarını ayırdı.

Aytaç Şaşmaz Yer Aldığı Diziler

Aytaç Şaşmaz Yer Aldığı Diziler

Söz (2017-2018) – Feyzullah Altıparmak

Hekimoğlu (2019-2021) – Emre Acar

Baht Oyunu (2021) – Bora Doğrusöz

Darmaduman (2022-2023) – Evren

Aytaç Şaşmaz Yer Aldığı Filmler

Aytaç Şaşmaz Yer Aldığı Filmler

Kötü Çocuk (2017) – Meriç Tuna

Hatıran Yeter (2023) – Aras

Bir Nefes Daha (2021) – Fehmi

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Aytaç Şaşmaz Ödülleri ve Adaylıkları

Aytaç Şaşmaz Ödülleri ve Adaylıkları

Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2021 – Yıldızı Parlayanlar (Kazandı)

Türkiye Gençlik Ödülleri 2022 – En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Aday)

Magazinci.com Ödülleri – Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu (Kazandı)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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