Ayrılmadık İması Yapan Deniz'den Anneliği Kabaran Mola'ya 31 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Ayrılmadık İması Yapan Deniz'den Anneliği Kabaran Mola'ya 31 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kenan Doğulu yeni yaşını eşi Beren Saat ile birlikte kutladı.
Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu poz geldi.
Hande Erçel, Kenan Doğulu'nun doğum gününe katıldı.
Gupse Özay, idolünün hediyesini almanın heyecanını yaşadı.
Ezgi Mola'nın annelik duyguları kabardı.
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Berfu Yenenler ödüllerini sergiledi.
Melis Sezen'in dans perileri yine iş başındaydı.
Danla Bilic, "ameliyattan çıktım, iyiyim" duyurusu yaptı.
Didem Soydan, kankisiyle tatildeydi.
Şeyma Subaşı, kendi reklamına bakıp eğlendi.
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Pınar Deniz, ayrılık imalarına yanıt verdi.
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