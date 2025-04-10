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Aybüke Pusat'ın Yeni Açıklamasından Kızılcık Şerbeti'nde İfşa Olan Cenazeye TV'de Bugün Yaşananlar

Aybüke Pusat'ın Yeni Açıklamasından Kızılcık Şerbeti'nde İfşa Olan Cenazeye TV'de Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 23:01

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

10 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Cem Küçük’ün boykot çıkışı çok konuşulmuştu. Yayında “Reytingim ikiye katlandı” demişti.

1. Cem Küçük’ün boykot çıkışı çok konuşulmuştu. Yayında “Reytingim ikiye katlandı” demişti.

Somera verilerine göre, son zamanlarda en çok izlenen sabah programları arasında Cem Küçük de var.

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2. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar hakkında sessizliğini bozdu.

2. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar hakkında sessizliğini bozdu.

Oysa herkes sosyal medyada kendisine çığ gibi büyüyen destekle ilgili konuşmasını bekliyordu. Aybüke Pusat kendisine verilen destek dışında yeni bir açıklama yaptı.

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3. Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar"ın son bölümünde Bahar ve Evren'in yolları ayrıldı.

3. Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar"ın son bölümünde Bahar ve Evren'in yolları ayrıldı.

Bahar ve Evren hayranlarını üzecek yeni bir gerçek hikayesinden geldi. Eğer senaryo değişmezse ayrılacaklar gibi görünüyor.

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4. Canlı yayında ağızları açık bırakan ses kaydını Müge Anlı açıkladı.

4. Canlı yayında ağızları açık bırakan ses kaydını Müge Anlı açıkladı.

Müge Anlı'nın programında yine akıllara durgunluk verecek türden bir olay gündeme geldi. Gelinleri Naciye'nin aileyi dini kullanarak dolandırdığını iddia eden İsmail Cevizci, Anlı'dan yardım istedi.

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5. Pembe'nin cenaze çekimleri sosyal medyada ifşa oldu.

5. Pembe'nin cenaze çekimleri sosyal medyada ifşa oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadroya veda etmesi son dönemde gündemden düşmüyor.

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6. Son günlerde bazı kişi ya da grupların, Ay Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin ismini kullanarak çekim yapılacağı bahanesiyle mekân sahipleriyle iletişime geçtiği ve bu kişilere sahte sözleşmeler imzalatarak “ödeme iste” yöntemiyle para talep ettiği ortaya çıktı.

6. Son günlerde bazı kişi ya da grupların, Ay Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin ismini kullanarak çekim yapılacağı bahanesiyle mekân sahipleriyle iletişime geçtiği ve bu kişilere sahte sözleşmeler imzalatarak “ödeme iste” yöntemiyle para talep ettiği ortaya çıktı.

İşte Ay Yapım'ın o açıklaması...

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7. Uzak Şehir fenomen dizi hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.

7. Uzak Şehir fenomen dizi hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.

Dizinin her hafta reyting rekoru kırmasını sağlayan senarist Gülizar Irmak, meğer Aşk-ı Memnu oyuncusuymuş.

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8. Kızılcık Şerbeti Pembe'nin diziden ayrılığının ardından bir iddia daha geldi.

8. Kızılcık Şerbeti Pembe'nin diziden ayrılığının ardından bir iddia daha geldi.

Birsen Altuntaş'tan bir şok daha geldi. Kendisine 'Sıla Türkoğlu diziden çıkacak mı?' diye sonra takipçisine Altuntaş'tan korkutan bir yanıt geldi.

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9. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halit Özgür Sarı, atv'nin yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu.

9. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halit Özgür Sarı, atv'nin yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncunun yeni dizisi içeriğimizde👇🏻

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10. Zuhal Topal ve İnci Türkay ikilisi de aylar sonra bir araya geldi.

10. Zuhal Topal ve İnci Türkay ikilisi de aylar sonra bir araya geldi.

Sihirli Annem'in eski kadrosuyla beraber film versiyonunun çekileceği açıklanmıştı. Ünlü oyunculardan nostaljik paylaşım geldi.

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11. Bahar'ın son bölümde Evren'le nikahında giydiği gelinlik sosyal medyada gündem olmuştu.

11. Bahar'ın son bölümde Evren'le nikahında giydiği gelinlik sosyal medyada gündem olmuştu.

Bahar'ın iki parçadan oluşan gelinliğinin de fiyatı ortaya çıktı.

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12. Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, Deha'dan bir oyuncu ayrılıyor.

12. Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, Deha'dan bir oyuncu ayrılıyor.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Deha'dan ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı. O oyuncu içeriğimizde...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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