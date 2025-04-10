Aybüke Pusat'ın Yeni Açıklamasından Kızılcık Şerbeti'nde İfşa Olan Cenazeye TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Cem Küçük’ün boykot çıkışı çok konuşulmuştu. Yayında “Reytingim ikiye katlandı” demişti.
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2. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar hakkında sessizliğini bozdu.
3. Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar"ın son bölümünde Bahar ve Evren'in yolları ayrıldı.
4. Canlı yayında ağızları açık bırakan ses kaydını Müge Anlı açıkladı.
5. Pembe'nin cenaze çekimleri sosyal medyada ifşa oldu.
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6. Son günlerde bazı kişi ya da grupların, Ay Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin ismini kullanarak çekim yapılacağı bahanesiyle mekân sahipleriyle iletişime geçtiği ve bu kişilere sahte sözleşmeler imzalatarak “ödeme iste” yöntemiyle para talep ettiği ortaya çıktı.
7. Uzak Şehir fenomen dizi hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.
8. Kızılcık Şerbeti Pembe'nin diziden ayrılığının ardından bir iddia daha geldi.
9. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halit Özgür Sarı, atv'nin yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu.
10. Zuhal Topal ve İnci Türkay ikilisi de aylar sonra bir araya geldi.
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11. Bahar'ın son bölümde Evren'le nikahında giydiği gelinlik sosyal medyada gündem olmuştu.
12. Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, Deha'dan bir oyuncu ayrılıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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