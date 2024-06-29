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Avrupa Şampiyonasında Grup Aşaması Nasıl Tamamlandı?

etiket Avrupa Şampiyonasında Grup Aşaması Nasıl Tamamlandı?

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
29.06.2024 - 21:57

A grubunda beklendiği gibi Almanya ve İsviçre gruptan ilk 2 olarak çıktılar. Almanya gruptan çıkmayı garantileyince son maç oyuncularını dinlendirdi rotasyona gitti ve maçta gaz açmadı. Yine de maçı berabere tamamladı.

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B grubunda İspanya’nın İtalya’yı yenmesinin ardından turnuvanın başından beri olacağını söylediğim 2. lik mücadelesi İtalya Hırvatistan arasında son maça kaldı.

B grubunda İspanya’nın İtalya’yı yenmesinin ardından turnuvanın başından beri olacağını söylediğim 2. lik mücadelesi İtalya Hırvatistan arasında son maça kaldı.

Maç, aslına bakarsanız biraz dramatikti. Hırvatlar iyi oynadı. Penaltı yakaladı. Star oyuncu Modric penaltıyı kaçırdı. Dakika 55’te aradıkları gölü yine star oyuncuları Modric ile buldular. Kontrollerinde geçen maçın 90+7. Dakikasında gol yiyerek son saniye golüyle elendiler. 

C grubu sakindi. İngiltere gaz açmadan tatlı tatlı gruptan lider çıktı. Danimarka 2. Oldu. Son maçlar beraberlikle tamamlandı ve tansiyon neredeyse hiç yükselmedi. Slovenya ise bu grupta en iyi 3. Ler arasına adını yazdırarak son 16’ya kaldı.

D grubu ilginç bir grup oldu. Kağıt üstünde Fransa ve Hollanda favori olsa da grup lideri son maçta Polonya’yı 3-1 yenen Avusturya oldu. Hollanda Fransa maçı da sıkıcı bir beraberlikle tamamlanınca Fransa 2. olarak Hollanda ise en iyi 3. lerden biri olarak adını son 16 ya yazdırdı.

E grubu belki de en ilginç grup oldu diyebiliriz. Grup zaten favorinin olmadığı dengeli bir gruptu. Son maçlar sonunda birden bire bütün takımlar 4 puanla grubu tamamladı. Averaj hesabı ile Romanya 1. Belçika 2. oldu. Slovakya ise en iyi 3. ler arasında yer alarak gruptan çıktı. Ukrayna ise elendi.

Milli takımımızın yer aldığı F grubunda ise ilk iki maçını kazanan Portekiz gruptan çıkmayı garantilemişti.

Milli takımımızın yer aldığı F grubunda ise ilk iki maçını kazanan Portekiz gruptan çıkmayı garantilemişti.

Özellikle Türkiye maçını da kazandıktan sonra aynı puanda olma ihtimali de olsa averajla lider olacakları da garantilendi. Bildiğiniz gibi Türkiye Portekiz maçını canlı olarak Instagram hesabımdan değerlendirdim. Orada Montella’yı ağır bir şekilde eleştirdim. Maçın kaybedilmesinin birinci sorumlusu olarak taktiksel hataları Arda, Kenan, Mert Müldür gibi oyuncuları yedek bırakarak takımın kalitesini düşürdü. Stoperde Merih’i tercih etmesi gerekirken daha düşük kalitedeki AdanaSpor dan kankası Samet’i oynatması büyük hataydı. Ayrıca santraforsuz oynaması ve orta sahada direnç sağlayamayan oyuncuları tercih etmesi bizi çok kırılgan bir hale getirdi. Maçı kaybettik. Son maçta bu hataları yapmaması için bütün taktik hataları açıklamaya çalıştık. Neyse ki Çekya maçında birkaç hatasını düzeltti. Orta sahada İsmail ile direnç yakaladık. Defansta Merih vardı ama Abdülkerim kart cezalısı diye, yoksa Samet’ten vazgeçmedi. Santraforsuz oynamaya devam etse de Arda ve Kenan’ı oynatarak kaliteli ayaklarımızı oyunda tuttu. 

Maçı canlı bir biçimde Instagram hesabımdan değerlendirdim. Orada bahsettiğim gibi oyun santraforsuz oynadığımız için tıkandı. 10 kişi rakibimize bile gol atmak için uzaktan şut bekledik. Hakan ile golü bulmak ve Çekya’nım beraberliği oyunun açılmasına neden oldu. Sonradan oyuna alınan Cenk skoru belirledi. Böylece Gruptan 2. olarak çıkıp Avusturya’nın rakibi olduk. Gürcistan ise Portekiz’i yenerek en iyi 3.ler arasında gruptan çıktı.

Son 16 eşleşmeleri şu şekilde oldu.

Avusturya – Türkiye

İspanya – Gürcistan

Almanya – Danimarka

Fransa – Belçika

İsviçre – İtalya 

Portekiz – Slovenya

Romanya – Hollanda

İngiltere – Slovakya

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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