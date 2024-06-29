Avrupa Şampiyonasında Grup Aşaması Nasıl Tamamlandı?
Avrupa Şampiyonasında Grup Aşaması Nasıl Tamamlandı?
A grubunda beklendiği gibi Almanya ve İsviçre gruptan ilk 2 olarak çıktılar. Almanya gruptan çıkmayı garantileyince son maç oyuncularını dinlendirdi rotasyona gitti ve maçta gaz açmadı. Yine de maçı berabere tamamladı.
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B grubunda İspanya’nın İtalya’yı yenmesinin ardından turnuvanın başından beri olacağını söylediğim 2. lik mücadelesi İtalya Hırvatistan arasında son maça kaldı.
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Milli takımımızın yer aldığı F grubunda ise ilk iki maçını kazanan Portekiz gruptan çıkmayı garantilemişti.
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