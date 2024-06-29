Avrupa Şampiyonasında Grup Aşaması Nasıl Tamamlandı?

Maç, aslına bakarsanız biraz dramatikti. Hırvatlar iyi oynadı. Penaltı yakaladı. Star oyuncu Modric penaltıyı kaçırdı. Dakika 55’te aradıkları gölü yine star oyuncuları Modric ile buldular. Kontrollerinde geçen maçın 90+7. Dakikasında gol yiyerek son saniye golüyle elendiler.

C grubu sakindi. İngiltere gaz açmadan tatlı tatlı gruptan lider çıktı. Danimarka 2. Oldu. Son maçlar beraberlikle tamamlandı ve tansiyon neredeyse hiç yükselmedi. Slovenya ise bu grupta en iyi 3. Ler arasına adını yazdırarak son 16’ya kaldı.

D grubu ilginç bir grup oldu. Kağıt üstünde Fransa ve Hollanda favori olsa da grup lideri son maçta Polonya’yı 3-1 yenen Avusturya oldu. Hollanda Fransa maçı da sıkıcı bir beraberlikle tamamlanınca Fransa 2. olarak Hollanda ise en iyi 3. lerden biri olarak adını son 16 ya yazdırdı.

E grubu belki de en ilginç grup oldu diyebiliriz. Grup zaten favorinin olmadığı dengeli bir gruptu. Son maçlar sonunda birden bire bütün takımlar 4 puanla grubu tamamladı. Averaj hesabı ile Romanya 1. Belçika 2. oldu. Slovakya ise en iyi 3. ler arasında yer alarak gruptan çıktı. Ukrayna ise elendi.