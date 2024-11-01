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Avrupa'nın Ortasındaki İspanya'da Sele Sebep Olan DANA Fenomeni Nedir?

Avrupa'nın Ortasındaki İspanya'da Sele Sebep Olan DANA Fenomeni Nedir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 11:20

İspanya, 1980'lerden beri yaşadığı en büyük sel faleketiyle tarihe geçti. En az 158 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde bir senede düşmesi beklenen yağmurun, yaklaşık 1 saatte düştüğü belirtildi. 

Peki İspanya'da böylesine bir sele sebep olan DANA Fenomeni nedir? 

Kaynak: BBC Türkçe

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İspanya, tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

İspanya, tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

Şiddetli yağış, İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına aldı. Valensiya, son 28 yılın en fazla yağışını alarak tarihe geçti. Bazı bölgelerin, bir senelik ortalama yağışını yaklaşık bir saatte aldığı belirtildi.

Ülke, son olarak 1987 yılında bu denli bir felaket yaşamıştı.

Ülke, son olarak 1987 yılında bu denli bir felaket yaşamıştı.

Ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi, toplam 158 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bazı bölgelerde, metrekareye 300 litreden fazal yağış düştüğü görülürken böylesi bir olaya neyin sebep olduğu da merak konusu oldu.

BBC'nin aktardığına göre, İspanya'daki sel felaketine DANA Fenomeni adı verilen durum sebep oldu. Peki DANA Fenomeni nedir?

BBC'nin aktardığına göre, İspanya'daki sel felaketine DANA Fenomeni adı verilen durum sebep oldu. Peki DANA Fenomeni nedir?

Atmosferin üst tabakalarında bulunan soğuk hava, çok hızlı yükselen Akdeniz kaynaklı sıcak ve nemli hava ile çarpıştığında ortaya aşırı yağışlar çıkabiliyor.

Nemli rüzgarlar, yükseklerdeki karasal rüzgarlarla karşılaştığında çok hızlı yükselmeye başlıyor.

Nemli rüzgarlar, yükseklerdeki karasal rüzgarlarla karşılaştığında çok hızlı yükselmeye başlıyor.

Bu hava olayına, İspanyolca isminin baş harflerinin kısaltmasıyla elde edilen DANa Fenomeni adı veriliyor. 

Uzmanlar, bu fenomende küresel ısınmanın etkisi olduğunu belirtiyor.

"Hiç şüphe yok; bu yoğun yağışlar iklim değişikliği tarafından güçlendirildi."

"Hiç şüphe yok; bu yoğun yağışlar iklim değişikliği tarafından güçlendirildi."

BBC'den Matt McGrath’e konuşan iklim bilimci Dr. Friederike Otto, bu fenomenlerin iklim değişikliği sebebiyle meydana geldiğini belirtiyor. 

Fosil yakıtların sebep olduğu ısınmaların, atmosferde  daha fazla nem tutulmasına yol açtığını belirten uzamn isim daha yoğun yağış patlamalarının sebebi olarak fa fosil yakıtları işaret ediyor.

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Yıllar geçtikçe daha da sıcak olan yazlar, toprağı kurutuyor. Toprağın su emme kapasitesi de gün geçtikçe azalıyor. Yağmur bir anda şiddetli bir şekilde bastırdığında, toprağın yağmuru emebilecek kapasitesi bulunmuyor.

Yıllar geçtikçe daha da sıcak olan yazlar, toprağı kurutuyor. Toprağın su emme kapasitesi de gün geçtikçe azalıyor. Yağmur bir anda şiddetli bir şekilde bastırdığında, toprağın yağmuru emebilecek kapasitesi bulunmuyor.

Özellikle sonbahar aylarının önceki yıllara göre sıcak geçmesi, birçok ülke için kritik derecede önemli.

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