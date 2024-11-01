Avrupa'nın Ortasındaki İspanya'da Sele Sebep Olan DANA Fenomeni Nedir?
Avrupa'nın Ortasındaki İspanya'da Sele Sebep Olan DANA Fenomeni Nedir?
İspanya, 1980'lerden beri yaşadığı en büyük sel faleketiyle tarihe geçti. En az 158 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde bir senede düşmesi beklenen yağmurun, yaklaşık 1 saatte düştüğü belirtildi.
Peki İspanya'da böylesine bir sele sebep olan DANA Fenomeni nedir?
Kaynak: BBC Türkçe
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İspanya, tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
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Ülke, son olarak 1987 yılında bu denli bir felaket yaşamıştı.
BBC'nin aktardığına göre, İspanya'daki sel felaketine DANA Fenomeni adı verilen durum sebep oldu. Peki DANA Fenomeni nedir?
Nemli rüzgarlar, yükseklerdeki karasal rüzgarlarla karşılaştığında çok hızlı yükselmeye başlıyor.
"Hiç şüphe yok; bu yoğun yağışlar iklim değişikliği tarafından güçlendirildi."
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Yıllar geçtikçe daha da sıcak olan yazlar, toprağı kurutuyor. Toprağın su emme kapasitesi de gün geçtikçe azalıyor. Yağmur bir anda şiddetli bir şekilde bastırdığında, toprağın yağmuru emebilecek kapasitesi bulunmuyor.
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