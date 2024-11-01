Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki Asırlık Cami Satışa Çıkarıldı

1550'li yıllardan inşa edildiği bilinen bu cami, 1964 yılına kadar çocukların eğitim aldığı bir mektep olarak kullanılmıştı. 1994 yılında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bir kısmını satın almış ve yeniden cami olarak kullanıma açmıştı.