Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki Asırlık Cami Satışa Çıkarıldı
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki Asırlık Cami Satışa Çıkarıldı
Ev, araba, arsa...Satılığa çıkartılan taşınmaz malları biliyorsunuz. Bu kez ise görenleri şaşırtan bir ilan açıldı. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bulunan tarihi Sinoğlu Camii satışa çıkarıldı.
Caminin satış fiyatı ise tam 110 milyon lira.
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Diyarbakır'ın tarihi Sur İlçesi'nde görenleri şaşırtan bir 'satılık' ilanı açıldı.
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Halk arasında 'Sin Camii' olarak da bilinen Sinoğlu Camii, alt katında bulunan 12 dükkanla beraber satışa çıkarıldı.
Cami, tam 110 milyon liraya yeni alıcılarını bekliyor.
Evliya Çelebi'nin meşhur eseri ‘Seyahatname’de Sin Cami'den bahsettiği belirtiliyor. Çelebi'nin eserinde bu caminin Şemsi Efendi adında bir zat tarafından yaptırıldığını yazdığı söyleniyor.
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imamından.com
Allah'ın evi dedikleri yerleri bile satıyorlar. Şeytan insanların yanında masum kalır.