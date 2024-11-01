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Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki Asırlık Cami Satışa Çıkarıldı

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki Asırlık Cami Satışa Çıkarıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 10:16

Ev, araba, arsa...Satılığa çıkartılan taşınmaz malları biliyorsunuz. Bu kez ise görenleri şaşırtan bir ilan açıldı. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bulunan tarihi Sinoğlu Camii satışa çıkarıldı.

Caminin satış fiyatı ise tam 110 milyon lira.

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Diyarbakır'ın tarihi Sur İlçesi'nde görenleri şaşırtan bir 'satılık' ilanı açıldı.

Diyarbakır'ın tarihi Sur İlçesi'nde görenleri şaşırtan bir 'satılık' ilanı açıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, tarihi ilçede bulunan ve tarihi 1550'li yıllara dayanan bir cami, satılığa çıkarıldı.

Halk arasında 'Sin Camii' olarak da bilinen Sinoğlu Camii, alt katında bulunan 12 dükkanla beraber satışa çıkarıldı.

Halk arasında 'Sin Camii' olarak da bilinen Sinoğlu Camii, alt katında bulunan 12 dükkanla beraber satışa çıkarıldı.

12 dükkanın sahibi olan 6 kardeş, aralarında anlaşamayınca binayı satılığa çıkarmaya karar verdi. Caminin üzerine emlakçı tarafından satılık ilanının asıldığı görüldü.

Cami, tam 110 milyon liraya yeni alıcılarını bekliyor.

Cami, tam 110 milyon liraya yeni alıcılarını bekliyor.

1550'li yıllardan inşa edildiği bilinen bu cami, 1964 yılına kadar çocukların eğitim aldığı bir mektep olarak kullanılmıştı. 1994 yılında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bir kısmını satın almış ve yeniden cami olarak kullanıma açmıştı.

Evliya Çelebi'nin meşhur eseri ‘Seyahatname’de Sin Cami'den bahsettiği belirtiliyor. Çelebi'nin eserinde bu caminin Şemsi Efendi adında bir zat tarafından yaptırıldığını yazdığı söyleniyor.

Evliya Çelebi'nin meşhur eseri ‘Seyahatname’de Sin Cami'den bahsettiği belirtiliyor. Çelebi'nin eserinde bu caminin Şemsi Efendi adında bir zat tarafından yaptırıldığını yazdığı söyleniyor.

Günümüzde ibadete açık olan cami, satıldıktan sonra da ibadete açık olmaya devam edecek.

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1.Harald

imamından.com

Deniz Öz

Allah'ın evi dedikleri yerleri bile satıyorlar. Şeytan insanların yanında masum kalır.