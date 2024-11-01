Beklenen Haber Geldi: Eldiven, Bot, Mont Ne Varsa Hazırlayın! Kasım Ayına Girer Girmez Kar Uyarısı Yapıldı
Beklenen Haber Geldi: Eldiven, Bot, Mont Ne Varsa Hazırlayın! Kasım Ayına Girer Girmez Kar Uyarısı Yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Bugün kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Kar için tarih veren Şen, ''Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” dedi.
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