Beklenen Haber Geldi: Eldiven, Bot, Mont Ne Varsa Hazırlayın! Kasım Ayına Girer Girmez Kar Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında, ''Pazardan itibaren Doğu Anadolu ve doğu karadenizin yükseklerine kar yağışı tekrar geliyor.İiç anadolu ve iç Ege'de de gelecek hafta sonu yağış görünüyor. Önümüzdeki hafta sonu Batı bölgelerde dahil olmak üzere soğuklar tekrar gelecek. Güzel havalı günleri artık çok fazla göremeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.