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Beklenen Haber Geldi: Eldiven, Bot, Mont Ne Varsa Hazırlayın! Kasım Ayına Girer Girmez Kar Uyarısı Yapıldı

Beklenen Haber Geldi: Eldiven, Bot, Mont Ne Varsa Hazırlayın! Kasım Ayına Girer Girmez Kar Uyarısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 08:52

Kasım ayına girer girmez kar uyarısı geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta sıcaklıkların toplam 9-10 derece kademeli olarak düşeceğini ve önümüzdeki hafta ise İstanbul dahil Marmara bölgesinde karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Bugün kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Bugün kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında, ''Pazardan itibaren Doğu Anadolu ve doğu karadenizin yükseklerine kar yağışı tekrar geliyor.İiç anadolu ve iç Ege'de de gelecek hafta sonu yağış görünüyor. Önümüzdeki hafta sonu Batı bölgelerde dahil olmak üzere soğuklar tekrar gelecek. Güzel havalı günleri artık çok fazla göremeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Kar için tarih veren Şen, ''Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” dedi.

Kar için tarih veren Şen, ''Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” dedi.

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