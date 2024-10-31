Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Bulunan Amca Salim Güran’ın Görüntüleri Dava Dosyasında!
Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Bulunan Amca Salim Güran’ın Görüntüleri Dava Dosyasında!
Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı. Olayla ilgili ilk tutuklanan isim olan Narin’in amcası Salim Güran’ın, yeğeninin kaybolduğu gece, cesedin bulunduğu dere yatağına gittiğinin HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu.
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Narin’in cinayeti sebebiyle anne ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla, cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı.
İddianamede, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilerek, olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.
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