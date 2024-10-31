Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Bulunan Amca Salim Güran’ın Görüntüleri Dava Dosyasında!

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı. Olayla ilgili ilk tutuklanan isim olan Narin’in amcası Salim Güran’ın, yeğeninin kaybolduğu gece, cesedin bulunduğu dere yatağına gittiğinin HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.