Erken Seçim Çağrısına Özgür Demirtaş da Katıldı: “Milletin Sözünün Üstüne Söz Yok”
Erken Seçim Çağrısına Özgür Demirtaş da Katıldı: “Milletin Sözünün Üstüne Söz Yok”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Esenyurt’ta yapılan mitingde erken seçime hazır olduklarını söylemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenmişti. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da erken seçim çağrısına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdi.
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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması sonrasında CHP bugün Esenyurt’ta tepki mitingi düzenlendi.
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CHP lideri Özgür Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, cesaretin varsa zaten bıçak kemikte. Biz seçime hazırız. Gel çık karşımıza. Hep beraber başaracağız, kazanacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da “bir an önce” erken seçim yapılması gerektiğini ifade etti.
Özgür Demirtaş’ın paylaşımı 👇
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