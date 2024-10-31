Erken Seçim Çağrısına Özgür Demirtaş da Katıldı: “Milletin Sözünün Üstüne Söz Yok”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Esenyurt’ta yapılan mitingde erken seçime hazır olduklarını söylemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenmişti. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da erken seçim çağrısına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdi.