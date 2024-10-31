CHP’den Erken Seçim Çağrısı: Tüm Parti Politikası Değişecek!

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanması sonrasında CHP’de olağanüstü hal ilan edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta yapılan mitingde erken seçim çağrısından bulundu. Özel ayrıca partinin tüm programının erken seçim üzerine yapılacağını söyledi.