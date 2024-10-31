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CHP’den Erken Seçim Çağrısı: Tüm Parti Politikası Değişecek!

CHP’den Erken Seçim Çağrısı: Tüm Parti Politikası Değişecek!

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.10.2024 - 18:31

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanması sonrasında CHP’de olağanüstü hal ilan edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta yapılan mitingde erken seçim çağrısından bulundu. Özel ayrıca partinin tüm programının erken seçim üzerine yapılacağını söyledi.

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Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine İçişeleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması sonrasında CHP, Esenyurt’ta miting düzenledi.

Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine İçişeleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması sonrasında CHP, Esenyurt’ta miting düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingte yaptığı konuşmada erken seçim çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingte yaptığı konuşmada erken seçim çağrısında bulundu.

Özel; “Recep Tayyip Erdoğan, cesaretin varsa zaten bıçak kemikte. Biz seçime hazırız. Gel çık karşımıza. Hep beraber başaracağız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Özel; “Recep Tayyip Erdoğan, cesaretin varsa zaten bıçak kemikte. Biz seçime hazırız. Gel çık karşımıza. Hep beraber başaracağız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, ayrıca partinin tüm programlarının da bu saatten sonra erken seçim için olacağını sözlerine ekledi.

CHP lideri Özgür Özel, ayrıca partinin tüm programlarının da bu saatten sonra erken seçim için olacağını sözlerine ekledi.

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