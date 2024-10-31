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İsmail Saymaz Ahmet Özer'in İrtibatta Olduğu Kişilerden Birinin Avukatı Olduğunu Açıkladı

İsmail Saymaz Ahmet Özer'in İrtibatta Olduğu Kişilerden Birinin Avukatı Olduğunu Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2024 - 16:53

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz gün gözaltına alındı ve makamına kayyım atandı. Terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Özer'in geçtiğimiz yıl yaptığı Van ziyaretinde irtibatta olduğu dokuz kişi olduğu iddia ediliyordu. İsmail Saymaz dokuz kişiden ilk sırada olan kişinin Özer'in avukatı olduğunu yazdı.

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Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği nedeniyle gözaltına alınması ülkenin gündeminde.

Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği nedeniyle gözaltına alınması ülkenin gündeminde.

Avukat Şevket Tuçi ise sürecin başından beri müvekkili Ahmet Özer'e destek veren isimlerden.

Avukat Şevket Tuçi ise sürecin başından beri müvekkili Ahmet Özer'e destek veren isimlerden.

İsmail Saymaz konuyla ilgili şunları aktardı;

İsmail Saymaz konuyla ilgili şunları aktardı;

'Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 15 Aralık 2023’te ziyaret için gittiği Van’da 9 kişiyle irtibat kurduğu savunuluyor.

İlk sırada avukatı Şevket Tuci var.

Peki, bu kişi şu an nerede?

Dağda mı?

Hayır.

Dün emniyet, savcılık ve mahkemede Özer’in avukatı olarak yanındaydı.'

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