Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2. Gün

3 golle maçı kazanan İspanya, Hırvatistan ve İtalya arasında geçecek olan ikincilik mücadelesinde İtalya'ya bir şans sundu. Bu tür turnuvaların istikrarlı takımları arasında sayılabilecek olan Hırvatistan İspanya karşısında dikiş tutturamadı. B grubunun ikinci maçındaysa Arnavutluk ile İtalya karşılaştı. Bu maçta şampiyonanın en özel anlarından biri yaşandı ve Arnavutluk, Nedim Bajrami’nin 23. saniyesindeki golü ile öne geçti.

Bu gol, şampiyona tarihinin en erken golü olarak tarihe geçti. Bu golün ardından bir süre canlı bir oyun ortaya koyan Arnavutluk İtalya’nın önde baskısına dayanamayarak çok erken çözüldü ve art arda 2 gol yiyerek mağlup duruma düştü. Bu maç esnasında İtalya’nın korner vuruşlarında çalışılmış taktiklerle duran top etkisi yarattığı görüldü. Gollerden birini bu şekilde buldu. Dirençli takımlara karşı en önemli silah olan duran toplar için İtalya’nın bir fikri var gibiydi. Maçı 2-1 kazanan İtalya ise 3 puanla İspanya’nın zirve ortağı oldu. Oyun olgunluğuna bakınca İspanya ile boy ölçüşebilir durmayan İtalya muhtemelen bu avantajını Hırvatistan'a karşı koruyarak gruptan çıkacaktır.

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