Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2. Gün
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2. Gün
Kupanın ikinci gününde açılış maçının ardından A grubunun ikinci karşılaşmasında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geldi.
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İsviçre, Macaristan’ı 3 golle rahat geçerken Macaristan milli takımının rakibi karşısında üretken olmakta oldukça zorlandığı göze çarptı.
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B grubunda ise günün maçı İspanya ve Hırvatistan arasında oynandı.
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