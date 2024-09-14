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Avrupa'da Çalışma Saatinde Türkiye Lider: Haftada 44.2 Saat Ortalama

Avrupa'da Çalışma Saatinde Türkiye Lider: Haftada 44.2 Saat Ortalama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.09.2024 - 20:42

Eurostat ve TÜİK tarafından elde edilen verilere göre Türkiye'de çalışma saati AB ortalamasının çok üzerinde görülüyor. Çok çalışan işçiler, ücrete geldiğinde ise Avrupalı birine göre çok daha az kazanıyor.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkelerinde haftalık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Verilere göre, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama haftalık çalışma süresi 36.1 saat olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkelerinde haftalık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Verilere göre, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama haftalık çalışma süresi 36.1 saat olarak belirlendi.

Türkiye'de bir işçi AB ortalamasına göre haftalık 8.1 saat fazla çalışarak 44.2 saat mesai yapıyor.

Türkiye'de bir işçi AB ortalamasına göre haftalık 8.1 saat fazla çalışarak 44.2 saat mesai yapıyor.

Asgari ücrette ise Türkiye çalışma saatinin aksine sondan üçüncü basamakta yer alıyor. Hollanda, 32,2 saat ile Avrupa'da en düşük ortalama çalışma süresine sahip ülke olarak dikkat çekerken, asgari ücret yaklaşık 2.070 euro civarında. Öte yandan, Türkiye'de ortalama çalışma süresi 44,2 saat olup, asgari ücret yaklaşık 455 Euro.

Asgari ücrette ise Türkiye çalışma saatinin aksine sondan üçüncü basamakta yer alıyor. Hollanda, 32,2 saat ile Avrupa'da en düşük ortalama çalışma süresine sahip ülke olarak dikkat çekerken, asgari ücret yaklaşık 2.070 euro civarında. Öte yandan, Türkiye'de ortalama çalışma süresi 44,2 saat olup, asgari ücret yaklaşık 455 Euro.

Hollanda, Avusturya, Belçika, Norveç, Almanya, Danimarka ve Finlandiya'da çalışma saati haftalık 35 saatin dahi üzerine çıkmıyor. Türkiye'ye en yakın mesai saatleri ise Yunanistan, Sırbistan ve Romanya'da.

Hollanda, Avusturya, Belçika, Norveç, Almanya, Danimarka ve Finlandiya'da çalışma saati haftalık 35 saatin dahi üzerine çıkmıyor. Türkiye'ye en yakın mesai saatleri ise Yunanistan, Sırbistan ve Romanya'da.

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