Avrupa'da Çalışma Saatinde Türkiye Lider: Haftada 44.2 Saat Ortalama
Avrupa'da Çalışma Saatinde Türkiye Lider: Haftada 44.2 Saat Ortalama
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkelerinde haftalık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Verilere göre, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama haftalık çalışma süresi 36.1 saat olarak belirlendi.
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Türkiye'de bir işçi AB ortalamasına göre haftalık 8.1 saat fazla çalışarak 44.2 saat mesai yapıyor.
Asgari ücrette ise Türkiye çalışma saatinin aksine sondan üçüncü basamakta yer alıyor. Hollanda, 32,2 saat ile Avrupa'da en düşük ortalama çalışma süresine sahip ülke olarak dikkat çekerken, asgari ücret yaklaşık 2.070 euro civarında. Öte yandan, Türkiye'de ortalama çalışma süresi 44,2 saat olup, asgari ücret yaklaşık 455 Euro.
Hollanda, Avusturya, Belçika, Norveç, Almanya, Danimarka ve Finlandiya'da çalışma saati haftalık 35 saatin dahi üzerine çıkmıyor. Türkiye'ye en yakın mesai saatleri ise Yunanistan, Sırbistan ve Romanya'da.
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