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AVM Sıralarında Beklemeyi Reddedenlere Özel: Tıkla Gelsin Gel Al Sipariş Ayrıcalığı

AVM Sıralarında Beklemeyi Reddedenlere Özel: Tıkla Gelsin Gel Al Sipariş Ayrıcalığı

luna
luna - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 16:31
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AVM yemek katları çok mu kalabalık? Her yerde sıra mı var? Neyse ki Tıkla Gelsin Gel Al Sipariş ile kolayı var.

AVM yemek katlarındaki yoğunluk, özellikle hafta sonları ciddi bir yorgunluk ve zaman kaybı yaratabiliyor. Tıkla Gelsin uygulaması üzerinden vereceğiniz 'Gel Al' siparişleriyle, telefonunuzdan seçiminizi yapıp doğrudan Burger King teslimat alanına yönelerek sipariş sürecinizi çok daha pratik bir hale getirebilirsiniz. Üstelik bu dijital kolaylık, ne yediğini bilmek isteyen bilinçli tüketiciler için Burger King'in şeffaf tedarik standartlarıyla birleşerek daha keyifli bir deneyim sunuyor.

Son Doğrulama: 15 Haziran 2026

Akıllı Telefonunuz Burger King Kasanıza Dönüşüyor

Akıllı Telefonunuz Burger King Kasanıza Dönüşüyor

Alışveriş merkezindeki mağazaları gezerken veya yürüyen merdivenlerdeyken Tıkla Gelsin uygulamasını açarak siparişinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Uzun ödeme kuyruklarına girmeden doğrudan siparişinizin hazırlanışını takip edebileceğiniz alana geçebilirsiniz çünkü Tıkla Gelsin altyapısı ödeme ve menü seçimi adımlarını siz daha yemek katına ulaşmadan dijital olarak tamamlamanızı sağlar. Bu özellik sayesinde fiziksel sıraya giren diğer ziyaretçilerin aksine, zamanınızı çok daha verimli yöneterek Burger King patates ve burgerlerine daha az eforla ulaşabilirsiniz.

Ne Yediğini Bil Platformu ve Gıda Şeffaflığı

Ne Yediğini Bil Platformu ve Gıda Şeffaflığı

Dijitalleşme ile sipariş vermek ne kadar kolaysa, yediğimiz ürünlerin kaynağını öğrenmek de bir o kadar önemli hale geldi. Tıkla Gelsin üzerinden sipariş ettiğiniz bir menünün arkasındaki üretim süreçlerini ve standartları, Tab Gıda'nın hayata geçirdiği 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden kolayca inceleyebilirsiniz. Aileniz veya arkadaşlarınızla yemek yerken içiniz daha rahat olabilir çünkü Burger King, etinden ekmeğine kadar birlikte çalıştığı tedarikçilerin bilgilerini ve kalite kontrol süreçlerini bu platformda tüketicilerle açık bir şekilde paylaşmaktadır.

Geleneksel Sipariş ile Tıkla Gelsin Deneyimi Karşılaştırması

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