AVM'de Uzaylı Paniği: Miami'de Uzaylı Görüldüğü İddiaları Ortalığı Ayağa Kaldırdı
AVM'de Uzaylı Paniği: Miami'de Uzaylı Görüldüğü İddiaları Ortalığı Ayağa Kaldırdı
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Uzaylılar ile alakalı komplo teorileri insanlık olarak belki de iştahımızı en çok kabartanlardan.
Uzaylıların dünyamızı ziyaret edip, bir de üstüne Miami'de bir AVM'de ortalığı birbirine kattığı iddiası kısa sürede sosyal medyayı ele geçirdi.
Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda güvenlik gücü bölgedeyken insanların da panik içinde AVM'yi terk ettikleri görülüyor.
Kimi videolarda ise insanların panik halinde kaçtığı görülürken garip yaratıklar da (elbette her zamanki gibi bulanık biçimde) kameraya yansıyor.
Konu netlik kazanmamışken gelen, teknolojinin altın çağında nedendir bilinmez hala tost makinasıyla çekilmiş gibi görünen görüntüler ise uzaylıların varlığına kanıt sayıldı.
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Peki nedir bu konunun aslı astarı? Miami'deki AVM'de sahiden uzaylılar mı zuhur etti?
Peki bir grup ergenin havai fişekle yarattığı panik nasıl oldu da uzaylı istilasına kadar geldi?
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