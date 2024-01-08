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AVM'de Uzaylı Paniği: Miami'de Uzaylı Görüldüğü İddiaları Ortalığı Ayağa Kaldırdı

AVM'de Uzaylı Paniği: Miami'de Uzaylı Görüldüğü İddiaları Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 15:03

Amerika'nın göbeğinde, Miami'de bir AVM'de tüm sosyal medyayı da etkisi altına alan bir uzaylı paniği yaşandı! Uzaylıların AVM'yi bastığını söyleyen ve 'kanıtlayan' videolar kısa sürede viral oldu. Peki işin aslı ne?

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Uzaylılar ile alakalı komplo teorileri insanlık olarak belki de iştahımızı en çok kabartanlardan.

Uzaylılar ile alakalı komplo teorileri insanlık olarak belki de iştahımızı en çok kabartanlardan.

Bizden çok daha gelişmiş bir medeniyetin ürünleri olarak tezahür ettiğimiz uzaylıların varlığı bu zamana kadar pek çok kez 'kanıtlanmış' olsa da elimizde hala kesin sonuçlar yok. Kısacası bu konuda ihtimaller de evren kadar sonsuz.

Uzaylıların dünyamızı ziyaret edip, bir de üstüne Miami'de bir AVM'de ortalığı birbirine kattığı iddiası kısa sürede sosyal medyayı ele geçirdi.

Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda güvenlik gücü bölgedeyken insanların da panik içinde AVM'yi terk ettikleri görülüyor.

Kimi videolarda ise insanların panik halinde kaçtığı görülürken garip yaratıklar da (elbette her zamanki gibi bulanık biçimde) kameraya yansıyor.

Konu netlik kazanmamışken gelen, teknolojinin altın çağında nedendir bilinmez hala tost makinasıyla çekilmiş gibi görünen görüntüler ise uzaylıların varlığına kanıt sayıldı.

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Peki nedir bu konunun aslı astarı? Miami'deki AVM'de sahiden uzaylılar mı zuhur etti?

Peki nedir bu konunun aslı astarı? Miami'deki AVM'de sahiden uzaylılar mı zuhur etti?

Kısa cevap elbette hayır. Miami polisinin yaptığı açıklamaya göre olay bir grup gencin AVM'de havai fişek patlatarak kargaşaya sebep olmalarından ibaret. Polisten gelen bilgi olaya ilişkin dört kişinin göz altına alındığı yönünde.

Peki bir grup ergenin havai fişekle yarattığı panik nasıl oldu da uzaylı istilasına kadar geldi?

Peki bir grup ergenin havai fişekle yarattığı panik nasıl oldu da uzaylı istilasına kadar geldi?

İnsanların en çok ortaya attıkları teori bu kadar çok polisin böylesi bir olay için AVM'ye gelmeyeceği. Fakat silahlı saldırılara ve 'school shooting' denen üzücü olaylara sıkça sahne olan ABD'de yaşanan bu olay da polis tarafından son derece ciddiyetle ele alınması hiç de şaşırtıcı değil. Tüm bunların üzerine internette yayılan sahte videolar ve fısıltı gazetesinin etkisi de eklenince yalnızca ABD değil neredeyse tüm dünya ufak çaplı bir uzaylı krizi atlatmış oldu.

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