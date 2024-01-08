AVM'de Uzaylı Paniği: Miami'de Uzaylı Görüldüğü İddiaları Ortalığı Ayağa Kaldırdı

İnsanların en çok ortaya attıkları teori bu kadar çok polisin böylesi bir olay için AVM'ye gelmeyeceği. Fakat silahlı saldırılara ve 'school shooting' denen üzücü olaylara sıkça sahne olan ABD'de yaşanan bu olay da polis tarafından son derece ciddiyetle ele alınması hiç de şaşırtıcı değil. Tüm bunların üzerine internette yayılan sahte videolar ve fısıltı gazetesinin etkisi de eklenince yalnızca ABD değil neredeyse tüm dünya ufak çaplı bir uzaylı krizi atlatmış oldu.