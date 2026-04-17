ATO Başkanı Baran, “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nı Tanıttı

ATO’nun 'BRAiND Conference' temasıyla, bu yıl beşincisini gerçekleştireceği etkinlik, 24-25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium’da yapılacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın 24–25 Nisan 2026 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirileceğini belirterek, “Dünya çok hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Bu değişimin merkezinde yapay zekâ var. Biz de Ankara iş dünyası olarak bu dönüşümün dışında kalamayız. Hedefimiz; Ankara’yı yapay zekâ temelli üretimin, ihracatın ve küresel markaların merkezi haline getirmek” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın tanıtımı amacıyla CerModern Flow Dijital Salon’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ankara Ticaret Odası olarak 170 bini aşkın üyenin üretim gücünü, ticari kapasitesini ve rekabet yeteneğini artırmak için çalıştıklarını anlatan Baran, ticareti, teknolojiyi ve markalaşmayı aynı eksende buluşturan projelere öncülük ettiklerini söyledi. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olduğunu ifade eden Baran, organizasyonun ilk kez 2015 yılında başlatıldığını hatırlattı. Farklı temalarla düzenlenen etkinliğin yıllar içinde gelişerek on binlerce katılımcıya ulaştığını belirten Baran, “Bugün bu organizasyon Ankara’nın marka yolculuğunun önemli bir parçası haline geldi. Şimdi bu birikimi daha ileri taşıyoruz” dedi.