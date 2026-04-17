ATO Başkanı Baran, “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nı Tanıttı

Onedio Content - Onedio Editörü
17.04.2026 - 14:59

ATO’nun 'BRAiND Conference' temasıyla, bu yıl beşincisini gerçekleştireceği etkinlik, 24-25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium’da yapılacak. 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın 24–25 Nisan 2026 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirileceğini belirterek, “Dünya çok hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Bu değişimin merkezinde yapay zekâ var. Biz de Ankara iş dünyası olarak bu dönüşümün dışında kalamayız. Hedefimiz; Ankara’yı yapay zekâ temelli üretimin, ihracatın ve küresel markaların merkezi haline getirmek” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın tanıtımı amacıyla CerModern Flow Dijital Salon’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ankara Ticaret Odası olarak 170 bini aşkın üyenin üretim gücünü, ticari kapasitesini ve rekabet yeteneğini artırmak için çalıştıklarını anlatan Baran, ticareti, teknolojiyi ve markalaşmayı aynı eksende buluşturan projelere öncülük ettiklerini söyledi. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olduğunu ifade eden Baran, organizasyonun ilk kez 2015 yılında başlatıldığını hatırlattı. Farklı temalarla düzenlenen etkinliğin yıllar içinde gelişerek on binlerce katılımcıya ulaştığını belirten Baran, “Bugün bu organizasyon Ankara’nın marka yolculuğunun önemli bir parçası haline geldi. Şimdi bu birikimi daha ileri taşıyoruz” dedi.

“BRAiND CONFERENCE” temasıyla yeni dönem

Bu yıl etkinliğin temasını “BRAiND CONFERENCE” olarak belirlediklerini açıklayan Baran, “Brand, Brain ve Artificial Intelligence kavramlarının birleşiminden oluşan bu tema, aslında içinde bulunduğumuz çağın ruhunu anlatıyor. Sloganımız ise çok net: ‘Marka Yapan Zekâlar, Yapay Zekâ ile Buluşuyor’” diye konuştu.

Yapay zekânın artık sadece bir teknoloji olmadığını vurgulayan Baran, “Bugün yapay zekâ; bir kalkınma modeli, bir rekabet gücü ve bir gelecek inşa aracıdır. Dünyanın en değerli şirketleri ve şehirleri bu dönüşümü merkeze alarak büyüyor” ifadelerini kullandı.

Dünya yapay zeka ile yeniden şekilleniyor

Küresel ölçekte yaşanan dönüşüme dikkat çeken Baran, yapay zekâyı merkeze alan şirketlerin ve şehirlerin rekabette öne geçtiğini belirterek, “Bugün teknoloji sadece üretim süreçlerini değil; müşteriyi anlama, karar alma ve değer üretme biçimlerini de kökten değiştiriyor. Artık markalar için teknoloji bir destek unsuru değil, doğrudan varlık ve rekabet meselesi haline gelmiş durumda” dedi.

Baran, bu süreçte şehirlerin de rekabet ettiğini ifade ederek, güçlü teknoloji altyapısına sahip şehirlerin küresel çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Ankara için büyük fırsat

Ankara’nın sahip olduğu potansiyele dikkat çeken Baran, “Güçlü üniversitelerimiz, teknokentlerimiz ve kamu altyapımız var. Yapay zekâ; veriyi değere dönüştüren, üretimi hızlandıran ve tüm ekosistemi ileri taşıyan kritik bir kaldıraçtır. Ankara, bu alanda yeni nesil girişimlerin doğduğu, yüksek katma değerli üretimin yapıldığı ve küresel markaların çıktığı bir merkez olabilir” diye konuştu.

ATO olarak hedeflerinin Ankara’yı teknoloji, değer ve kültür üreten bir marka şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın da bu hedef doğrultusunda önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Yapay zekada güvenlik ve etik vurgusu

Yapay zekânın sunduğu fırsatların yanında önemli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Baran, siber güvenlik, veri güvenliği ve etik konularının bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Dijital çağda güçlü olmanın yolunun yapay zekâ teknolojilerini etkin kullanmaktan geçtiğini belirten Baran, “Siber güvenlik artık en az fiziki sınırlar kadar önemli hale gelmiş durumda” dedi.

İş dünyasının bu dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Baran, şirketlerin risk azaltma stratejileri geliştirmesi, yerli çözümleri benimsemesi ve yeni yönetim modellerini hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Baran, yapay zekânın insan odaklı bir yaklaşımla geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Yapay zekâ adil olmalı, şeffaf olmalı, insan onuruna hizmet etmeli. Toplumsal fayda üretmeli ve adil rekabeti desteklemelidir” dedi.

İnsanı merkeze alan bir dönüşüm inşaa etmeliyiz

Yapay zekânın iş gücü piyasasında önemli değişimlere yol açtığını ifade eden Baran, özellikle rutin işlerde çalışan kesimler açısından yeni bir döneme girildiğini belirtti. Bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, “Bu nedenle, insanı merkeze alan bir dönüşümü inşaa etmemiz gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Baran ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin yüksek enerji ve su tüketimi gibi çevresel etkilerine de değinerek, sürdürülebilirlik perspektifinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisi ve yapay zeka

Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısına da değinen Baran, bu alandaki gelişmelerin yapay zekâ ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Savunma alanındaki birçok teknolojinin yapay zekâ ile güçlendiğini ifade eden Baran, “Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısı, yapay zekâyı sadece kullanan değil, geliştiren bir ülke olma yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir” dedi.

Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin sivil alanlara da hızla adapte edilebildiğini vurgulayan Baran, bunun Türkiye’nin genel teknoloji kapasitesini artırdığını söyledi.

Marka ve teknoloji ayrılmaz hale geldi

Marka ile yapay zekâ yani teknoloji arasındaki ilişkinin köklü şekilde değiştiğine dikkat çeken Baran, “Bugün teknoloji markaları büyüten, hızlandıran ve güçlendiren bir unsur. Marka ise teknolojiye anlam katan, ona ruh veren ve insanla buluşturan bir değer. Gelecekte kazananlar, bu ikisini en doğru şekilde birleştirenler olacak” dedi.

Geniş katılımlı program

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında 8 ayrı salonda 120’yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağını belirten Baran, etkinlikte paneller, eğitim programları ve uygulamalı deneyim alanlarının bulunacağını söyledi.

Gençlere yönelik özel eğitim programları düzenleneceğini ifade eden Baran, katılımcıların yapay zekâ araçlarını kullanarak iş geliştirme konusunda uygulamalı eğitim alabileceklerini ve sertifika programlarına katılabileceklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Ankara Ticaret Odası’nın 2026 takviminde yer verdiği, Ankara’nın kültürel değerlerini yansıtan “Doku Ankara” dijital sergisi gibi özel deneyim alanlarının da yer alacağını belirten Baran, katılımcıların hem teknoloji, hem de kültürle iç içe bir deneyim yaşayacağını söyledi.

Baran, tüm basın mensuplarını, iş dünyasını, gençleri ve vatandaşları 24–25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium’da “BRAiND CONFERENCE” temasıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’na davet etti.

