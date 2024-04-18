Atlara Saran Hande Erçel'den Hayali Gerçek Olan Akalın'a 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Atlara Saran Hande Erçel'den Hayali Gerçek Olan Akalın'a 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın'ın hayali gerçek oldu, Dominik'e gitti. Murat Ceylan'la pozunu eksik etmedi.
Şu sıralar atlara merak salan Hande Erçel yine çiftlikteydi.
Dizi setinden hayatın gerçeklerine dönen Özge Özpirinçci kızıyla yürüyüşe çıktı, kendini tiye aldı.
Burcu Esmersoy beyazlara büründü.
Hadise yine çok havalıydı.
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Bülent Şakrak, köpeklerini sevmelere doyamadı.
Şeyma Subaşı buz kovasında beş dakika durabildiği için kendini kutladı.
Emircan İğrek, İrem Derici ve büyük aşkıyla buluştu.
Serenay Sarıkaya gözlerini şaşı yaptı, mesajın kime olduğu belliydi.
Hazar Ergüçlü çekim arkası görüntülerini paylaştı.
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Biz hızına yetişemedik. Spordan çıkan Kerimcan soluğu yine berberde aldı.
Danla Bilic de aynadaki yansımasını beğendi.
İrem Derici de!
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