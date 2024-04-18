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Atlara Saran Hande Erçel'den Hayali Gerçek Olan Akalın'a 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Atlara Saran Hande Erçel'den Hayali Gerçek Olan Akalın'a 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
19.04.2024 - 00:38

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Demet Akalın'ın hayali gerçek oldu, Dominik'e gitti. Murat Ceylan'la pozunu eksik etmedi.

Demet Akalın'ın hayali gerçek oldu, Dominik'e gitti. Murat Ceylan'la pozunu eksik etmedi.

Şu sıralar atlara merak salan Hande Erçel yine çiftlikteydi.

Şu sıralar atlara merak salan Hande Erçel yine çiftlikteydi.

Dizi setinden hayatın gerçeklerine dönen Özge Özpirinçci kızıyla yürüyüşe çıktı, kendini tiye aldı.

Dizi setinden hayatın gerçeklerine dönen Özge Özpirinçci kızıyla yürüyüşe çıktı, kendini tiye aldı.

Burcu Esmersoy beyazlara büründü.

Burcu Esmersoy beyazlara büründü.

Hadise yine çok havalıydı.

Hadise yine çok havalıydı.
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Bülent Şakrak, köpeklerini sevmelere doyamadı.

Bülent Şakrak, köpeklerini sevmelere doyamadı.

Şeyma Subaşı buz kovasında beş dakika durabildiği için kendini kutladı.

Şeyma Subaşı buz kovasında beş dakika durabildiği için kendini kutladı.

Emircan İğrek, İrem Derici ve büyük aşkıyla buluştu.

Emircan İğrek, İrem Derici ve büyük aşkıyla buluştu.

Serenay Sarıkaya gözlerini şaşı yaptı, mesajın kime olduğu belliydi.

Serenay Sarıkaya gözlerini şaşı yaptı, mesajın kime olduğu belliydi.

Hazar Ergüçlü çekim arkası görüntülerini paylaştı.

Hazar Ergüçlü çekim arkası görüntülerini paylaştı.
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Biz hızına yetişemedik. Spordan çıkan Kerimcan soluğu yine berberde aldı.

Biz hızına yetişemedik. Spordan çıkan Kerimcan soluğu yine berberde aldı.

Danla Bilic de aynadaki yansımasını beğendi.

Danla Bilic de aynadaki yansımasını beğendi.

İrem Derici de!

İrem Derici de!
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