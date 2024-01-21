Ateş misin Yoksa Barut mu?
Ateş misin Yoksa Barut mu?
Her aşkta bir tarafın daha fazla sevdiği, bir tarafın daha tutkulu olduğu, hatta bir tarafın ateş ve diğer tarafın barut olduğuna inanılır! Peki, sizin hikayenizde ateş hangi taraf? Acaba siz ateş misiniz, yoksa barut mu? Bunu öğrenmenin bir yolu var!
Hazırsanız, başlıyoruz...
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1. İlk olarak cinsiyetini seç!
2. Şimdi tutkuların merkezi gökyüzünden gelen sırrını keşfedelim! Burcun ne?
3. Söyle bakalım acele eden taraf mısın, yoksa ağırdan alan taraf mı?
4. Peki teklif eden taraf mısın, yoksa ilk adımı karşı taraftan mı beklersin?
5. Artık bize kendin hakkında bir sır vermenin zamanı geldi! Seni sen yapan kişilik özelliğin hangisi?
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6. Şimdi de itiraf vakti! Romantik misin, yoksa odun mu?
7. Sence hangisi daha güzel? Sevmek mi, yoksa sevilmek mi?
8. Bakalım aşkta ne kadar tutkulusun... Arzuların mı, yoksa duyguların mı?
9. Son olarak bir ayrılık cümlesi seç!
Ateşsin...
Barutsun...
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