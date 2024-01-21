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Ateş misin Yoksa Barut mu?

Ateş misin Yoksa Barut mu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.01.2024 - 17:01

Her aşkta bir tarafın daha fazla sevdiği, bir tarafın daha tutkulu olduğu, hatta bir tarafın ateş ve diğer tarafın barut olduğuna inanılır! Peki, sizin hikayenizde ateş hangi taraf? Acaba siz ateş misiniz, yoksa barut mu? Bunu öğrenmenin bir yolu var! 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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1. İlk olarak cinsiyetini seç!

1. İlk olarak cinsiyetini seç!

2. Şimdi tutkuların merkezi gökyüzünden gelen sırrını keşfedelim! Burcun ne?

2. Şimdi tutkuların merkezi gökyüzünden gelen sırrını keşfedelim! Burcun ne?

3. Söyle bakalım acele eden taraf mısın, yoksa ağırdan alan taraf mı?

4. Peki teklif eden taraf mısın, yoksa ilk adımı karşı taraftan mı beklersin?

5. Artık bize kendin hakkında bir sır vermenin zamanı geldi! Seni sen yapan kişilik özelliğin hangisi?

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6. Şimdi de itiraf vakti! Romantik misin, yoksa odun mu?

6. Şimdi de itiraf vakti! Romantik misin, yoksa odun mu?

7. Sence hangisi daha güzel? Sevmek mi, yoksa sevilmek mi?

7. Sence hangisi daha güzel? Sevmek mi, yoksa sevilmek mi?

8. Bakalım aşkta ne kadar tutkulusun... Arzuların mı, yoksa duyguların mı?

8. Bakalım aşkta ne kadar tutkulusun... Arzuların mı, yoksa duyguların mı?

9. Son olarak bir ayrılık cümlesi seç!

Ateşsin...

Sensin aşkın ve heyecanın kıvılcımlarını 'Ateş'leyen! Kendine has duruşun, özgün tavrın ve enerjinle herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Tutkularını ortaya çıkarmak konusunda büyük bir ustalıkla hareket ediyorsun. Ne hızlı adımlarla ilerleyen bir koşucu, ne de ağır ağır yürüyen bir yürüyüşçüsün. Kendi ritmini bulmuş, dengeli bir dansçı gibisin.

Fırsatları kaçırmak mı? Asla! Bir gülüş, bir bakış, bir tatlı söz... Her biri senin için aşkın kıvılcımlarını ateşleyen birer fırsat. Ve sen bu fırsatları değerlendirmekte tam bir profesyonelsin! Fitili ateşledikten sonrası mı? Şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, aşkın ateşi etrafı sarıyor.

Sen tam bir aşk insanısın, ilişkilerinde enerji dolu, dolu dizgin bir yaşam tarzını benimsemişsin. Hayattan ve aşktan keyif almayı hedefleyen bir yaşam felsefesi edinmişsin. Çoğu zaman plansız, spontane hareket ediyorsun ama bu durum senin istikrarını asla etkilemiyor. Her daim aynı enerji ve tutkuyla aşka yöneliyorsun.

Barutsun...

Herkesin gözü üzerinde! Kalplerde bir 'Barut' etkisi yaratan sensin. Sakinliğin ve huzur veren duruşunla, etrafındaki herkesi büyülüyorsun. Seninle aynı ortamda bulunanlar, senin içindeki o özel ışığı hissediyorlar ve bu ışık, onların dikkatlerini adeta mıknatıs gibi çekiyor. Kendine has bir çekiciliğin var ve bu çekicilik, etrafında dönüp duran ve seni hayranlıkla izleyen birçok kişi olmasını sağlıyor.

Hemcinslerinin seni kıskandığı ise mutlak bir gerçek. Çünkü senin içindeki enerji, herkesi etkisi altına alacak kadar güçlü. Bu enerji, seninle aynı ortamda bulunan herkesi adeta bir ateş topuna dönüştürüyor...

Her girdiğin ortamda, senin varlığını hissedenlerin sayısı oldukça fazla. Fakat sen, sadece seni fark edenlerle değil, senin fark ettiğin o çok özel kişiyle ilgileniyorsun. Senin için önemli olan, sana uygun olan kişiyi bulmak ve onunla birlikte mükemmel bir dans sergilemek... Senin aşkınla birlikte, insan kendini her gün yeni bir maceranın içinde bulur! Bu macera, kimin hayatına renk katmaz ki?

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