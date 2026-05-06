Astrolojiye Göre Seveni Süründüren İnsanların Doğduğu Aylar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 12:36

Astroloji, ilişkilerdeki davranışları anlamak için sıkça başvurulan alanlardan biri. Bazı doğum ayları var ki, aşk söz konusu olduğunda işleri biraz daha karmaşık hale getirebiliyor. Duygularını kolay göstermeyen, gelgitli tavırlar sergileyen kişiler dikkat çekiyor. Bu durum karşı taraf için zaman zaman yorucu olabiliyor. Özellikle sabır isteyen ilişkilerde bu aylar öne çıkıyor.

Ocak ayında doğanlar, duygularını kontrol altında tutmayı seven yapılarıyla biliniyor.

İlk etapta oldukça mesafeli bir izlenim bırakabiliyorlar ve karşı tarafın kendilerini çözmesi kolay olmuyor. İç dünyalarını hemen açmadıkları için ilişkide 'bir adım ileri iki adım geri' hissi oluşabiliyor.

Güven konusu onlar için oldukça önemli. Bu yüzden karşılarındaki kişiyi zaman zaman fark ettirmeden test edebiliyorlar. Bu süreçte netlik vermemeleri, partnerin kafasında soru işaretleri yaratabiliyor. Duygularını derin yaşasalar da bunu dışa vurmakta gecikmeleri, ilişkide sabır gerektiren bir dinamik oluşturuyor.

Nisan doğumlular ilişkilerde enerjik ve tutkulu başlangıçlarıyla dikkat çekiyor.

İlk zamanlarda yoğun ilgi göstermeleri karşı tarafı etkileyebiliyor. Ancak bu tempo her zaman aynı şekilde devam etmiyor. Zamanla geri çekilme eğilimleri, partnerin 'bir şey mi değişti?' diye düşünmesine neden olabiliyor.

Bağımsızlık ihtiyaçları oldukça yüksek. İlişki içinde bile kendi alanlarını korumak istiyorlar. Bu durum, karşı taraf tarafından mesafe koymak ya da ilgisiz davranmak olarak algılanabiliyor. Aslında duyguları var ama bunu sürekli göstermek yerine daha içsel yaşıyorlar. Bu da ilişkide iniş çıkışlı bir grafik ortaya çıkarıyor.

Eylül ayında doğanlar, analizci ve detaycı yaklaşımlarıyla öne çıkıyor.

İlişkilerde her şeyi düşünerek hareket etmeleri, duyguların akışını zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Her detayı irdelemeleri, karşı tarafın kendini sürekli değerlendirilmiş hissetmesine neden olabiliyor.

Beklentileri yüksek olduğu için kolay kolay tatmin olmuyorlar. Bu durum partner üzerinde farkında olmadan baskı yaratabiliyor. Duygularını mantık süzgecinden geçirerek yaşamaları, spontane anların azalmasına yol açabiliyor. Bu yüzden Eylül doğumlularla ilişki, sabır kadar anlayış da gerektiriyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
