Astrolojiye Göre En Sinsi İnsanların Doğduğu Aylar Açıklandı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 11:00

Herkes duygularını açık açık yaşayan bir yapıya sahip değil. Bazıları ise daha sessiz, daha planlı ve ne düşündüğünü kolay kolay belli etmeyen bir karakterle öne çıkıyor. Astrolojiye göre bu durum doğum zamanı ile de ilişkilendiriliyor. Özellikle bazı aylar, daha stratejik düşünen ve hamlelerini gizli ilerleten kişilerin yoğunlaştığı dönemler olarak dikkat çekiyor.

Kasım ayında doğanlar: Gizemli ve stratejik hareket edenler

Kasım ayında doğan kişiler, duygularını ve düşüncelerini kolay kolay dışarı yansıtmıyor. Ne düşündüklerini anlamak çoğu zaman zor oluyor. Bu da onları daha gizemli ve çözülmesi zor bir profile yaklaştırıyor.

Hareket etmeden önce uzun süre gözlem yapmayı tercih ediyorlar. İnsanları analiz etme konusunda oldukça güçlüler. Bu yüzden attıkları adımlar genelde planlı ve hedef odaklı oluyor. Dışarıdan bakıldığında sakin görünseler de, aslında her şeyi dikkatle takip eden bir yapıları var.

Haziran ayında doğanlar: Zekasını farklı şekillerde kullananlar

Haziran ayında doğan kişiler, iletişim konusunda oldukça güçlü. Ama bu güç her zaman açık ve net bir şekilde kullanılmıyor. Bazen dolaylı anlatımlar, ima ve yönlendirme üzerinden ilerlemeyi tercih edebiliyorlar.

Duruma göre tavır değiştirebilen yapıları, onları öngörmesi zor kişiler haline getiriyor. Aynı konuya farklı ortamlarda farklı yaklaşmaları dikkat çekiyor. Bu da çevreleri tarafından “iki yönlü düşünme” ya da gizli ilerleme olarak algılanabiliyor.

Şubat ayında doğanlar: Planlı ve mesafeli ilerleyen karakterler

Şubat ayında doğan kişiler, duygularını kontrol altında tutma konusunda oldukça başarılı. Her şeyi açık açık göstermek yerine daha mesafeli bir duruş sergiliyorlar.

Hedeflerine ulaşmak için sabırlı davranıyorlar ve acele etmiyorlar. Bu da onların daha stratejik ilerlemesine neden oluyor. Ne zaman konuşacaklarını, ne zaman geri çekileceklerini iyi biliyorlar. Bu yüzden çoğu zaman ne düşündüklerini anlamak zorlaşıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
