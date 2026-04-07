Aslı Sipahi Kimdir? Aslı Sipahi Neden Gözaltına Alındı?

Aslı Sipahi denilince akla gelen ilk sıfatlardan biri milli binici olmasıdır. Çocukluk yıllarından itibaren at binen Sipahi, binicilik sporunda profesyonelleşerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmiştir. Kariyeri boyunca pek çok kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan sporcu, disiplinli çalışmalarıyla genç binicilere örnek teşkil etmektedir.

Spor kariyerinin yanı sıra tasarım dünyasına da ilgi duyan Aslı Sipahi, estetik bakış açısını kendi projelerine ve stiline yansıtmaktadır.

Aslı Sipahi Evli mi?

Aslı Sipahi, 2023 yılında iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile dünya evine girmiştir. Ancak çift, 2026 yılının Şubat ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştır. Sipahi’nin Cem Öztürk ile yaptığı ilk evliliğinden Osman Kerem adında bir oğlu bulunmaktadır. Anne kimliğiyle de ön plana çıkan Sipahi, sosyal medya hesaplarında oğluyla olan paylaşımlarıyla sık sık beğeni toplamaktadır.