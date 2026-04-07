Aslı Sipahi Kimdir? Aslı Sipahi Neden Gözaltına Alındı?

Esra Demirci - TV Editörü
07.04.2026 - 09:22

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından biri olan Aslı Sipahi, hem sporcu kimliği hem de şık tarzıyla dikkatleri üzerine çeken bir isimdir. Peki, magazin dünyasının ve spor camiasının yakından tanıdığı Aslı Sipahi kimdir? Aslı Sipahi neden gözatına alındı? İşte milli sporcunun kariyeri, özel hayatı ve başarıları hakkında merak edilenler.

Aslı Sipahi Kimdir, Evli mi, Kaç Çocuğu Var?

Aslı Sipahi denilince akla gelen ilk sıfatlardan biri milli binici olmasıdır. Çocukluk yıllarından itibaren at binen Sipahi, binicilik sporunda profesyonelleşerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmiştir. Kariyeri boyunca pek çok kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan sporcu, disiplinli çalışmalarıyla genç binicilere örnek teşkil etmektedir.

Spor kariyerinin yanı sıra tasarım dünyasına da ilgi duyan Aslı Sipahi, estetik bakış açısını kendi projelerine ve stiline yansıtmaktadır.

Aslı Sipahi Evli mi?

Aslı Sipahi, 2023 yılında iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile dünya evine girmiştir. Ancak çift, 2026 yılının Şubat ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştır. Sipahi’nin Cem Öztürk ile yaptığı ilk evliliğinden Osman Kerem adında bir oğlu bulunmaktadır. Anne kimliğiyle de ön plana çıkan Sipahi, sosyal medya hesaplarında oğluyla olan paylaşımlarıyla sık sık beğeni toplamaktadır.

Aslı Sipahi Neden Gözaltına Alındı?

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
