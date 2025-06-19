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Aşkı Hatırla 4. Bölüm Ne Zaman? Aşkı Hatırla Dizisi Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

Aşkı Hatırla 4. Bölüm Ne Zaman? Aşkı Hatırla Dizisi Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 10:39

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç yeni dizileri 'Aşkı Hatırla' için bir kez daha bir araya geldi. Partnerlikleri oldukça sevilen ikili, yeniden romantik komedi dizisiyle sevenleriyle buluştu. Disney+'ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisi, ilk bölümleriyle 18 Haziran Çarşamba günü yayınlandı. 

Peki Aşkı Hatırla dizisi 4.bölüm ne zaman? Aşkı Hatırla yeni bölümleri ne zaman çıkacak?

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Aşkı Hatırla 4. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Aşkı Hatırla 4. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Aşkı Hatırla dizisinin 4. bölümü 25 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak. Aşkı Hatırla dizisinin ilk 3 bölümü, 18 Haziran Çarşamba günü yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri bundan sonra haftalık olarak yayınlanacak.

Aşkı Hatırla Kaç Bölüm Olacak?

Aşkı Hatırla dizisi şu anda 8 bölümden oluşuyor. Ancak dizinin hikayesinin devam edip etmeyeceği, yani 2. sezonun gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Aşkı Hatırla'nın şimdilik toplamda sekiz bölümü olacak.

Aşkı Hatırla Dizisi Yeni Bölümleri Ne Zaman?

Aşkı Hatırla Dizisi Yeni Bölümleri Ne Zaman?

Aşkı Hatırla dizisinin yeni bölümleri her hafta Çarşamba günü yayınlanacak. Aşkı Hatırla yayın takvimi aşağıdaki gibidir:

  • 18 Haziran Çarşamba: İlk 3 Bölüm

  • 25 Haziran Çarşamba: 4. Bölüm

  • 2 Temmuz Çarşamba: 5. Bölüm

  • 9 Temmuz Çarşamba: 6. Bölüm

  • 16 Temmuz Çarşamba: 7. Bölüm

  • 23 Temmuz Çarşamba: 8. Bölüm

Aşkı Hatırla Dizisi Nereden İzlenir?

Aşkı Hatırla Dizisi Nereden İzlenir?

Aşkı Hatırla dizisi Disney+ platformundan izlenebilir. Orijinal Disney+ dizisi olan Aşkı Hatırla, popüler yerli dizilerin arasında yerini alacak gibi görünüyor!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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