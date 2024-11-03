Aşk Dolu Dizgin Başladı: Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Melisa Sabancı Sevgilisinin Kıyafetleriyle Görüntülendi

2024 bitmeden aşka kavuşan isimlerden birisi de Kerem Bürsin oldu bildiğiniz gibi. Birkaç hafta önce yeni bir yapımla izleyicilerle buluşan Bürsin'in Melisa Tapan Sabancı ile aşk yaşadığı söylenmişti. Sabancı torunu Melisa Tapan 46. İstanbul maratonunda sevgilisinin kıyafetleriyle görüntülendi.