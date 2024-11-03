Aşk Dolu Dizgin Başladı: Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Melisa Sabancı Sevgilisinin Kıyafetleriyle Görüntülendi
Aşk Dolu Dizgin Başladı: Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Melisa Sabancı Sevgilisinin Kıyafetleriyle Görüntülendi
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Devrim Özkan'la başrollerini paylaştığı Mavi Mağara filmiyle izleyiciyile buluşan Kerem Bürsin verdiği bir röportajda yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etmişti.
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Yeni ilişkisini "Kalbim çok dolu" ifadeleriyle özetleyen Kerem Bürsin'in mutlu halleri gündem olurken aşk yaşadığı isim de ayrı olay olmuştu.
Sakıp Sabancı'nın torunlarından biri olan Melisa Sabancı'yla aşk yaşadığı öğrenilen Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine Hande Erçel gibi dahil olması gündeme damga vurmuştu.
Aşkı dolu dizgin başlayan ikili yine adından bahsettirdi... Bugün düzenlenen 46. İstanbul Maratonu’nda yer alan isimlerden biri olan Melisa Sabancı'nın üzerindekiler ise dikkatli sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı!
Melisa Sabancı meğerse maratona sevgilisinin kıyafetleriyle katılmış! Bakalım ikiliyi ne zaman yan yana göreceğiz?
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