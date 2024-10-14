Asgari Ücret Beklentisinde MÜSİAD Şoku Yaşanıyor: Bölgesel Asgari Ücret İstediler

Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete gelecek zama dikti. Beklentiler yüksek olsa da hükümetin bekleneni vermeyeceği şimdiden konuşuluyor. Bunun yanında Müslüman İş Adamları Derneği'nden de şok bir teklif geldi. MÜSİAD tarihin tozlu sayfalarından 'bölgesel asgari ücreti' gündeme getirdi.