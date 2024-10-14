Asgari Ücret Beklentisinde MÜSİAD Şoku Yaşanıyor: Bölgesel Asgari Ücret İstediler
Asgari Ücret Beklentisinde MÜSİAD Şoku Yaşanıyor: Bölgesel Asgari Ücret İstediler
Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete gelecek zama dikti. Beklentiler yüksek olsa da hükümetin bekleneni vermeyeceği şimdiden konuşuluyor. Bunun yanında Müslüman İş Adamları Derneği'nden de şok bir teklif geldi. MÜSİAD tarihin tozlu sayfalarından 'bölgesel asgari ücreti' gündeme getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 asgari ücret için şimdiden iki taraf da adeta birbirini yokluyor. İşçi enflasyona karşı eriyen maaşlara çözüm istese de hükümet şimdilik oralı değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun yanında ekonomistler ise işçi karşıtı söylemlerle adeta hükümete ortam yaratma görevini üstlendiler. MÜSİAD ise bu konudaki son çiviyi çaktı.
MÜSİAD, asgari ücret için 1951-74 yılları arasında uygulanan "bölgesel asgari ücret" uygulamasının geri getirilmesini istedi.
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın bu talebi 50 yıl önce "eşitlik" ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, Bülent Ecevit hükümeti de bu uygulamaya son vermişti.
Asmalı, “Anadolu’nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor. Asgari ücretin 3’te 2’sine çalışırım diyenler var” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgesel asgari ücret uygulanırsa, büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir) işçilere daha yüksek maaş, kırsal ya da gelişmekte olan bölgelerde bulunan çalışanlara ise daha düşük maaşlar verilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın