Kredi Kartı Limitini Düşürenlere "Ermeni, Yunan" Diyen Mustafa Destici'den Güncelleme Geldi

Savunma sanayiine destek amacıyla vatandaştan 750 TL'lik vergi kesilmesini öngören yasa teklifi tartışmalara yol açtı. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, yasaya karşı çıkanlara tepki göstererek, '100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir' ifadelerini kullandı. Destici'den daha sonra konuyla ilgili 'güncelleme' geldi.