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Kredi Kartı Limitini Düşürenlere "Ermeni, Yunan" Diyen Mustafa Destici'den Güncelleme Geldi

Kredi Kartı Limitini Düşürenlere "Ermeni, Yunan" Diyen Mustafa Destici'den Güncelleme Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 23:02

Savunma sanayiine destek amacıyla vatandaştan 750 TL'lik vergi kesilmesini öngören yasa teklifi tartışmalara yol açtı. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, yasaya karşı çıkanlara tepki göstererek, '100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir' ifadelerini kullandı. Destici'den daha sonra konuyla ilgili 'güncelleme' geldi.

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"100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir." diyen Destici büyük tepki çekmişti.

"100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir." diyen Destici büyük tepki çekmişti.

Destici daha sonra yaptığı açıklama ile durumu düzeltmeye çalışarak geri adım attı. Destici, limite değil harcamaya bakılması gerektiğini söyledi.

Destici daha sonra yaptığı açıklama ile durumu düzeltmeye çalışarak geri adım attı. Destici, limite değil harcamaya bakılması gerektiğini söyledi.

"Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor." diyen Destici, limit üzerinden vergi alınmasının yanlış olabileceğini söyledi.

"Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor." diyen Destici, limit üzerinden vergi alınmasının yanlış olabileceğini söyledi.

Destici, "100 bin lira limiti olan değil de aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir. Bizim önerimiz bu." dedi.

Destici, "100 bin lira limiti olan değil de aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir. Bizim önerimiz bu." dedi.

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