Asansöre Hiç Binmeyene de Fatura Çıkıyor: Yargıtay'dan Giriş Kattakileri İlgilendiren Ayrıntı
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Apartmanlarda asansör masrafları, özellikle giriş katta oturanlarla diğer daire sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Asansörü hiç kullanmayan kat maliklerinin de bakım ve onarım bedeline katılıp katılmayacağı merak konusu oluyor. Konuya ilişkin hukuki çerçeve ve Yargıtay'ın ayrım yaptığı kritik ayrıntı gündemde.
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Asansör ortak tesis sayıldığı için giriş kattaki daire sahipleri de kural olarak giderlere katılıyor.
Yönetim planında açıkça yazıyorsa giriş kattakiler bakım ve işletme giderlerinden muaf tutulabiliyor.
Yargıtay'a göre asansör yenileme bedeli, muafiyet olsa bile arsa payı oranında paylaşılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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