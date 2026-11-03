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Asansöre Hiç Binmeyene de Fatura Çıkıyor: Yargıtay'dan Giriş Kattakileri İlgilendiren Ayrıntı

Asansöre Hiç Binmeyene de Fatura Çıkıyor: Yargıtay'dan Giriş Kattakileri İlgilendiren Ayrıntı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 10:56
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Apartmanlarda asansör masrafları, özellikle giriş katta oturanlarla diğer daire sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Asansörü hiç kullanmayan kat maliklerinin de bakım ve onarım bedeline katılıp katılmayacağı merak konusu oluyor. Konuya ilişkin hukuki çerçeve ve Yargıtay'ın ayrım yaptığı kritik ayrıntı gündemde.

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Asansör ortak tesis sayıldığı için giriş kattaki daire sahipleri de kural olarak giderlere katılıyor.

Asansör ortak tesis sayıldığı için giriş kattaki daire sahipleri de kural olarak giderlere katılıyor.

Apartmanlarda ortak giderlerin paylaşımı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre belirleniyor. Kanunun 20'nci maddesi uyarınca kat malikleri, ortak yer ve tesislerden yararlanmadıklarını ileri sürerek gider paylarını ödemekten kaçınamıyor.

Asansör de binanın ortak tesisleri arasında yer aldığından zemin veya giriş katta oturanlar da bu masraflara katılıyor. Aksi kararlaştırılmadıkça ortak tesislerin işletme giderleri ile bakım ve onarım masrafları, kat maliklerinin arsa payları oranında paylaştırılıyor.

Yönetim planında açıkça yazıyorsa giriş kattakiler bakım ve işletme giderlerinden muaf tutulabiliyor.

Yönetim planında açıkça yazıyorsa giriş kattakiler bakım ve işletme giderlerinden muaf tutulabiliyor.

Giriş katta oturanların asansör giderlerinden muaf olması bazı koşullarda mümkün oluyor. Bunun için apartmanın yönetim planına bakılması gerekiyor. Planda zemin veya giriş kattaki dairelerin asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmayacağı açıkça belirtilmişse muafiyet uygulanabiliyor.

Ancak muafiyetin hangi giderleri kapsadığı büyük önem taşıyor. Rutin bakım ve işletme giderlerinden muafiyet, asansörün tamamen yenilenmesi masrafını kendiliğinden kapsamıyor.

Yargıtay'a göre asansör yenileme bedeli, muafiyet olsa bile arsa payı oranında paylaşılıyor.

Yargıtay'a göre asansör yenileme bedeli, muafiyet olsa bile arsa payı oranında paylaşılıyor.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2017/4433 Esas, 2018/5072 Karar sayılı kararında rutin bakım ile yenileme arasındaki ayrım ele alındı. Yönetim planında zemin ve birinci kattaki bağımsız bölümlerin bakım ve işletme giderlerinden muaf tutulmasına rağmen yenileme masrafının bu kapsamda olmadığı belirtildi. Bu nedenle giriş kattaki daire sahibinin de yenileme bedeline arsa payı oranında katılması gerektiği kabul edildi.

Masrafı kimin ödeyeceği konusunda da fark bulunuyor. Olağan işletme giderleri kira sözleşmesi ve mevzuat çerçevesinde kiracıya yansıtılabilirken, asansörün yenilenmesi gibi demirbaş ve esaslı onarım niteliğindeki masraflar kural olarak ev sahibinin sorumluluğunda yer alıyor. Bu nedenle yöneticinin talep ettiği ödemenin hangi iş için toplandığının öğrenilmesi gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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