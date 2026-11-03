Asansöre Hiç Binmeyene de Fatura Çıkıyor: Yargıtay'dan Giriş Kattakileri İlgilendiren Ayrıntı

Giriş katta oturanların asansör giderlerinden muaf olması bazı koşullarda mümkün oluyor. Bunun için apartmanın yönetim planına bakılması gerekiyor. Planda zemin veya giriş kattaki dairelerin asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmayacağı açıkça belirtilmişse muafiyet uygulanabiliyor.

Ancak muafiyetin hangi giderleri kapsadığı büyük önem taşıyor. Rutin bakım ve işletme giderlerinden muafiyet, asansörün tamamen yenilenmesi masrafını kendiliğinden kapsamıyor.