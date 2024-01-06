Artılar Var mı, Eksileri Çok mu, Geleceği Kurtarır mı? Tüm Detaylarıyla İlişkiye Ara Vermek
Artılar Var mı, Eksileri Çok mu, Geleceği Kurtarır mı? Tüm Detaylarıyla İlişkiye Ara Vermek
İlişkilerin yolunda gitmesi zaman alır, kimi zaman ise düzene girmeden önce biraz zorlanmak gerekir. Bu nedenle sürekli tartışmaların olduğu ve tarafların birbirine artık daha fazla dayanamadığı bazı durumlarda ara vererek biraz nefes almak etkili bir çözüm olabilir. Fakat her zaman değil...
İşte bütün yönleriyle ilişkiye ara vermek nedir, artıları ve eksileri nelerdir? 👀
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İlişkiye ara vermeden önce iyice düşünmek gerekir.
Her şeyi netleştirdikten sonra ara verme kurallarını belirlemek de önemli.
1. Özgürlüğünüzü geri kazanırsınız. (+)
2. Özlem hissi artar. (-)
3. İstediğiniz şeye odaklanabilirsiniz. (+)
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4. Başkalarıyla ilişki yaşayabilir. (-)
5. Neler kaçırdığınızı fark edersiniz. (+)
6. Size uğraşacak bir sürü şey bırakır. (-)
7. Tarzınızı yenileme şansı sunar. (+)
8. İlişkideki temel zayıflıklarınızı ortaya çıkarır. (-)
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9. Mükemmel bir uyumluluk testidir. (+)
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