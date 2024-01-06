Artılar Var mı, Eksileri Çok mu, Geleceği Kurtarır mı? Tüm Detaylarıyla İlişkiye Ara Vermek

İlişkinin biraz toksikleştiğini fark edip ara vermenin ikinize de iyi geleceği konusunda anlaşmış olabilirsiniz. Yine de ara vermeden önce bazı detayları netleştirmeniz gerekir. Örneğin; ara vermeden beklentinizin ne olduğu, başka insanlarla görüşüp görüşemeyeceğiniz ve aranın ne kadar süreceği gibi konuları önceden kararlaştırsanız iyi olur. 😎

Buraya kadar her şey anlaşıldıysa gelelim ara vermenin artılarına ve eksilerine!