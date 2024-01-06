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Artılar Var mı, Eksileri Çok mu, Geleceği Kurtarır mı? Tüm Detaylarıyla İlişkiye Ara Vermek

etiket Artılar Var mı, Eksileri Çok mu, Geleceği Kurtarır mı? Tüm Detaylarıyla İlişkiye Ara Vermek

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 23:46

İlişkilerin yolunda gitmesi zaman alır, kimi zaman ise düzene girmeden önce biraz zorlanmak gerekir. Bu nedenle sürekli tartışmaların olduğu ve tarafların birbirine artık daha fazla dayanamadığı bazı durumlarda ara vererek biraz nefes almak etkili bir çözüm olabilir. Fakat her zaman değil...

İşte bütün yönleriyle ilişkiye ara vermek nedir, artıları ve eksileri nelerdir? 👀

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İlişkiye ara vermeden önce iyice düşünmek gerekir.

Kimi zaman ilişkiler çıkmaza girebilir fakat bu, her zaman sorunları ara vererek çözeceğiniz anlamına gelmez. Bazen ara vermek ayrılığın hemen öncesidir ve aradaki soğukluğu artırabilir. Bu nedenle ara verme nedenini partnerinizle net şekilde konuşmanız gerekir. Örneğin; zorlu bir çalışma veya odaklanma gerektiren dönemin öncesinde, ilişkinin dikkati dağıtması sebebiyle ara vermeyi tercih edebilirsiniz.

Her şeyi netleştirdikten sonra ara verme kurallarını belirlemek de önemli.

İlişkinin biraz toksikleştiğini fark edip ara vermenin ikinize de iyi geleceği konusunda anlaşmış olabilirsiniz. Yine de ara vermeden önce bazı detayları netleştirmeniz gerekir. Örneğin; ara vermeden beklentinizin ne olduğu, başka insanlarla görüşüp görüşemeyeceğiniz ve aranın ne kadar süreceği gibi konuları önceden kararlaştırsanız iyi olur. 😎

Buraya kadar her şey anlaşıldıysa gelelim ara vermenin artılarına ve eksilerine!

1. Özgürlüğünüzü geri kazanırsınız. (+)

Ara vermek fazlasıyla özgürleştiricidir ve hayatınızı istediğiniz gibi yönetmenizi sağlar. Size ait alanları, hobileri ve hatta arkadaşlarınızı geri alabilirsiniz. Bu da kişiye kendini çok iyi hissettiren bir şeydir. Çünkü ilişkide olduğunuz için vazgeçmek zorunda kaldığınız kişilik özelliklerinin hepsi, ara sonrası tekrar yerine gelir. 🤗

2. Özlem hissi artar. (-)

Ara verdiğiniz süre boyunca yalnızlık hissedebilirsiniz. Çünkü ilişkide yaşadığınız yakınlık ve samimiyet hissi bir anda hayatınızdan çıkar . Bu da size kendinizi iyi hissettiren sarılmaların, öpüşmelerin veya konuşmaların artık olmadığı anlamına gelir. 😔

3. İstediğiniz şeye odaklanabilirsiniz. (+)

İlişkiler çoğu zaman dikkat dağıtıcıdır ve bu güzel bir şeydir fakat özellikle önemli hayat dönümlerinde hata yapmanıza neden olabilir. Gelecek planları, sınav hazırlıkları veya odaklanmanız gereken diğer önemli konular ilişki olmadan çok daha kolay yönetilir. Bu da size hız kazandırır.

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4. Başkalarıyla ilişki yaşayabilir. (-)

Her ne kadar önden kararlaştırmış olsanız da bir kez ara verdiyseniz artık birlikte değilsiniz demektir. Bu da plansız ilişkilerin yaşanabileceği anlamına gelir. Siz süreç boyunca ona sadık kalsanız da o sizin gibi davranmayıp yoluna devam edebilir ve bu bir nevi, ilişki için artık umut olmadığını kanıtlayan gösterge olabilir. 🥺

5. Neler kaçırdığınızı fark edersiniz. (+)

Özellikle uzun süreli bir ilişkideyseniz partnerinizi biraz yüceltmiş olabilirsiniz ve ara verdiğiniz zaman aslında gerçeklerin neler olduğunu görme şansınız olur. Dolayısıyla dışarıda daha iyi adaylar olduğunu fark edebilir ve daha iyisini hak ettiğinize karar verebilirsiniz. Bu olmasa bile biraz kıyaslama yapmak hiçbir zaman can yakmaz. 😉

6. Size uğraşacak bir sürü şey bırakır. (-)

Çoğu zaman ilişki yaşayan insanlar arkadaşlarıyla daha az görüşür ve tamamen partnerine odaklanır. Ara verme döneminde ise boşluğa düşerek yeniden yıktığı ilişkileri toparlamak veya uzun süredir görüşmediği insanlarla arayı kapatmak ister. Bu da fazlasıyla çaba ve vakit gerektiren yorucu bir iştir.

7. Tarzınızı yenileme şansı sunar. (+)

Yorucu bir ilişkinin ardından kendinizi daha iyi hissetmek için tarz değişikliğine gidebilirsiniz. Yeni saç kesimi, yeni kıyafetler ve istediği dans kursuna yazılmak gibi hamlelerin tümü kişiye öz güven kazandıran adımlardır. İlişki tekrar başladığında da itici güç olarak kullanılabilir ve partnerinizin size olan tutumunu tamamen değiştirebilir.

8. İlişkideki temel zayıflıklarınızı ortaya çıkarır. (-)

Ara vermek aslında ilişkide neyin doğru gitmediğini anlamada oldukça etkilidir, bu nedenle de tehlikelidir. Çünkü ara verilen süre boyunca partnerlerden biri, ilişkinin zaten temelden zayıf olduğunu fark ederek yolları tamamen ayırmak isteyebilir. Dolayısıyla kısa süreli planlanan bütün aralar sonradan kalıcı ayrılıklara dönüşebilir. 🙁

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9. Mükemmel bir uyumluluk testidir. (+)

Ara vermek, ilişkinin nereye gittiğinden emin olmadığınız zamanlarda harika olabilir. Çünkü partnerler arası aşkı ve bağlılığı net şekilde ortaya koyabilir. Süreç içinde ikiniz de bazı avantajlar elde etmiş olsanız bile birbirinize geri döndüyseniz ilişki için hala umut var demektir. Çünkü ara sonrası başlayan ilişkilerin birçoğunda partnerler davranışlarında daha dikkatlı olur ve eski hatalarını yapmamaya çalışır. Bu da daha dengeli, güçlü ve mutlu bir ilişki anlamına gelir. 😍

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