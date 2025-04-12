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Artık Yeter Diyor musun? Test Ediyoruz!

Artık Yeter Diyor musun? Test Ediyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 12:01

Hayat bazen gerçekten çok yorucu olabiliyor. Günlük koşuşturmalar, bitmek bilmeyen sorumluluklar ve sürekli karşılaşılan zorluklar bazen içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Peki sen bu noktada neredesin? Sadece ufak bir mola mı istiyorsun, yoksa gerçekten her şeyden bıkmış durumda mısın?

Hazırsan, teste başlayalım.

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1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?

2. Günlük sorumluluklarını yerine getirirken nasıl hissediyorsun?

3. Sosyal çevrenle ilişkilerin nasıl?

4. Hayatına dair değişiklik yapma isteğin var mı?

5. Gün içinde en sık düşündüğün şey ne?

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6. Bir tatil planı yapacak olsan hangi seçeneği tercih edersin?

7. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?

8. İnsanlarla konuşurken nasıl hissediyorsun?

9. Son zamanlarda yapmak zorunda olduğun şeyler seni nasıl etkiliyor?

10. Son zamanlarda seni en çok ne mutlu ederdi?

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Sen Henüz Bıkmadın!

Sen hayatına karşı genel olarak olumlu ve motive bir yaklaşım sergiliyorsun. Zaman zaman yorulsan da, hala içinde yaşama enerjisi ve ilerleme isteği var. Ufak sıkıntılar seni sarsmıyor, aksine onları birer deneyim olarak görüyorsun. Bazen stresli olabilirsin, bazen de mola vermek isteyebilirsin ama bu çok doğal! Şu an hayatını dengeli götürüyorsun ve büyük bir tükenmişlik yaşadığını söylemek mümkün değil. Yine de kendini ihmal etmemeli ve arada sırada dinlenmeye vakit ayırmalısın

Hafif Bıkmışsın!

Sen ara sıra hayattan yorulan ama hala bir şekilde devam edenlerdensin. Zaman zaman her şeyin üstüne geldiğini hissediyorsun, bazen hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Kendini sürekli yorgun ve tükenmiş hissetmen, bir değişikliğe ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Belki hayatına yeni bir heyecan katmalı ya da kendine gerçekten zaman ayırmalısın. Bu tükenmişliği hafifletmek için biraz mola vermek sana iyi gelebilir.

Ciddi Anlamda Bıkmışsın!

Senin için hayat artık rutin ve sıkıcı bir döngü gibi gelmeye başlamış. Yapman gereken şeyleri mecburiyetten yapıyorsun, sosyal çevrenden uzaklaşmak istiyorsun ve çoğu zaman hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bu noktada bir şeyleri değiştirmen şart! Kendini daha fazla zorlamadan, hayatında seni mutlu eden şeyleri artırmalısın. Uzun vadede bu ruh hali sağlığını olumsuz etkileyebilir. Unutma, değişim her zaman mümkün!

Sen Tamamen Bıkmışsın!

Senin için hayatın renkleri solmuş gibi görünüyor. Enerjin tükenmiş, hiçbir şeyden keyif alamıyorsun ve belki de artık mücadele etmek bile istemiyorsun. Bu seviyede olmak tehlikeli olabilir. Belki de artık ciddi bir mola vermeli, kendine odaklanmalısın. Eğer tükenmiş hissediyorsan, profesyonel destek almak da bir seçenek olabilir. Unutma, hiçbir şey tamamen çıkmazda değildir. Kendine bir şans tanı!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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