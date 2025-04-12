Artık Yeter Diyor musun? Test Ediyoruz!
Hayat bazen gerçekten çok yorucu olabiliyor. Günlük koşuşturmalar, bitmek bilmeyen sorumluluklar ve sürekli karşılaşılan zorluklar bazen içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Peki sen bu noktada neredesin? Sadece ufak bir mola mı istiyorsun, yoksa gerçekten her şeyden bıkmış durumda mısın?
Hazırsan, teste başlayalım.
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1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?
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2. Günlük sorumluluklarını yerine getirirken nasıl hissediyorsun?
3. Sosyal çevrenle ilişkilerin nasıl?
4. Hayatına dair değişiklik yapma isteğin var mı?
5. Gün içinde en sık düşündüğün şey ne?
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6. Bir tatil planı yapacak olsan hangi seçeneği tercih edersin?
7. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
8. İnsanlarla konuşurken nasıl hissediyorsun?
9. Son zamanlarda yapmak zorunda olduğun şeyler seni nasıl etkiliyor?
10. Son zamanlarda seni en çok ne mutlu ederdi?
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Sen Henüz Bıkmadın!
Hafif Bıkmışsın!
Ciddi Anlamda Bıkmışsın!
Sen Tamamen Bıkmışsın!
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