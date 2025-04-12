Artık Yeter Diyor musun? Test Ediyoruz!

Sen hayatına karşı genel olarak olumlu ve motive bir yaklaşım sergiliyorsun. Zaman zaman yorulsan da, hala içinde yaşama enerjisi ve ilerleme isteği var. Ufak sıkıntılar seni sarsmıyor, aksine onları birer deneyim olarak görüyorsun. Bazen stresli olabilirsin, bazen de mola vermek isteyebilirsin ama bu çok doğal! Şu an hayatını dengeli götürüyorsun ve büyük bir tükenmişlik yaşadığını söylemek mümkün değil. Yine de kendini ihmal etmemeli ve arada sırada dinlenmeye vakit ayırmalısın