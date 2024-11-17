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Artık Gerçekten Kullanmayan Kaldı mı? Mobil Bankacılığın 12 Avantajı

etiket Artık Gerçekten Kullanmayan Kaldı mı? Mobil Bankacılığın 12 Avantajı

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 14:01

Mobil bankacılığın yaygınlaşmasının gerisinde bir sürü avantajlarının olması yatıyor. Hem kişisel hem de kurumsal işlerin halledilmesinde mobil bankacılığa başvurulmasının bazı sebepleri var. Gelin hep beraber mobil bankacılığın beraberinde getirdiği avantajlara bakalım!

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1. Sürekli erişimin olması

1. Sürekli erişimin olması

Mobil bankacılık sayesinde bankanız sürekli sizin yanınızda olur. İşlerinizi halletmek için fiziksel şubelere gitmenize gerek kalmaz. Özellikle acil durumlarda çok büyük bir avantaj sağlar.

2. İşlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde halledilmesi

2. İşlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde halledilmesi

Bakiyenizi kontrol etme, para transferlerini yapma, fatura ödeme gibi birçok işlemi mobil bankacılık sayesinde bir iki dokunuşla yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde işlemleri halledebilirsiniz. Bir sıkıntı olduğu zaman canlı bir şekilde iletişime geçerek sorularınızı sorabilirsiniz.

3. Zamandan tasarruf olması

3. Zamandan tasarruf olması

Fiziksel olarak bankaya gidilmesi zaman harcanmasına neden olur. Trafik sıkışıklığın olması, sıra beklenmesi ve belirli saatlerde bankaların kapalı olması gibi durumlardan dolayı zamanı ayarlayamayabilirsiniz. Mobil bankacılık ile zaman boşa gitmeden işinizi halledebilirsiniz.

4. Daha az maliyet harcanması

4. Daha az maliyet harcanması

Birçok işlemi hallederken ek ücret ödeme gibi bir durum ortadan kalkar. Fiziksel şubelerde yapılan bazı işlemler ücretliyken, mobil bankacılıkta çoğu ücretsizdir. Yol masrafı da ortadan kalktığı için daha az harcama ile işleminizi halledersiniz.

5. Güvenliğin sağlanması

5. Güvenliğin sağlanması

Mobil bankacılık, gelişmiş güvenlik önlemleri ile donatılmıştır. Kimlik doğrulama, parmak izi ya da yüz tanıma gibi özellikler ile hesaplar daha güvenli bir hale gelir. Ayrıca tüm işlemler şifreleme ile korunur.

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6. Faturaları ödemede kolaylığın olması

6. Faturaları ödemede kolaylığın olması

Elektrik, su, internet gibi birçok faturayı mobil bankacılık üzerinden ödeyebilirsiniz. İsterseniz otomatik bir şekilde isterseniz manuel olarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Fatura ödeme tarihlerini kaçırmamak adına düzenli ödeme talimatı verebilirsiniz.

7. Para transferlerinin hızlıca gerçekleştirilmesi

7. Para transferlerinin hızlıca gerçekleştirilmesi

Hızlı para transferi mobil bankacılığın en önemli avantajlarından biridir. IBAN numarası veya cep telefon numarası ile anında para gönderebilirsiniz. EFT ve havale işlemleri ile hiç zorlanmadan işleminizi halletmiş olursunuz.

8. Harcamaların takip edilmesi

8. Harcamaların takip edilmesi

Mobil bankacılık ile tüm harcamalarınızı kolayca takip edebilirsiniz. Günlük, haftalık ve aylık harcamalarınızı görüntüleyerek bütçenizi takip ve kontrol edebilirsiniz. Finansal olarak daha bilinçli bir şekilde hareket etmenizi sağlar.

9. Yatırım işlemleri için kullanılması

9. Yatırım işlemleri için kullanılması

Borsa, döviz, altın gibi yatırım araçlarına mobil bankacılık üzerinden erşişim sağlamak mümkün! Anlık piyasanın ne durumda olduğunu takip edebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

10. Kredi ve kredi kartına başvurulması

10. Kredi ve kredi kartına başvurulması

Mobil bankacılık üzerinden kredi başvuruları yapmak ve kredi kartı limitini arttırmak çok kolay. Onaylanan krediler anında hesabınıza aktarılır. Böylece oradan oraya giderek çok iş yapmak yerine tek bir tık ile işleminizi halledersiniz.

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11. Bireysel bankacılık hizmetlerine erişimin olması

11. Bireysel bankacılık hizmetlerine erişimin olması

Mobil bankacılık sigorta, bireysel emeklilik gibi farklı hizmetleri sunar. Fiziksel olarak bankaya gitmeden bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz ve tüm ürünlere kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

12. Çevre dostu olması

12. Çevre dostu olması

Mobil bankacılık, kağıt kullanımını büyük bir ölçüde azaltmaktadır. Banka ekstreleri ve makbuzlar dijital olarak iletilmektedir. Bu da çevreye katkı sağlar. Çevreye duyarlı kullanıcılar için önemli bir avantajdır.

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