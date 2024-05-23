Arkadaşlarıyla Eğlenmeden Dönen Afra Saraçoğlu'nun Köpeğinin Arabada Beklediği Anlar Dikkat Çekti
Arkadaşlarıyla Eğlenmeden Dönen Afra Saraçoğlu'nun Köpeğinin Arabada Beklediği Anlar Dikkat Çekti
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu magazinin aranılan yüzlerinden bir tanesi. Son dönemde yoluna koyduğu aşk hayatıyla dikkat çeken Saraçoğlu dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği mekanın çıkışında görüntülendi. Arabada kendisini bekleyen tatlı köpeği ise herkesi güldürdü.
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Afra Saraçoğlu son birkaç yıldır hem televizyonun, hem de magazinin dikkat çeken yüzlerinden bir tanesi.
Magazinde kendisini sık sık Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisiyle anıyoruz.
Saraçoğlu bu sefer dünyalar tatlısı patili dostu Nagi ile gündeme geldi.
Dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği mekanın çıkışında görüntülenen Afra Saraçoğlu, kendisine gelen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.
Mekan çıkışı Saraçoğlu'nu almaya gelen aracın içinde Nagi, ünlü oyuncuyu beklerken görüntülendi.
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O anlar kameralara böyle yansıdı!
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