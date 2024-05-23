Arkadaşlarıyla Eğlenmeden Dönen Afra Saraçoğlu'nun Köpeğinin Arabada Beklediği Anlar Dikkat Çekti

Dizi aşkı gerçeğe dönen ikili uzun bir süre sevgili olduklarını gizlemiş ve inkar etmişti. Ancak gerçekler er ya da geç su yüzüne çıkıyor bildiğiniz gibi. Üstüne bir de tartışmalı bir ayrılık yaşayan çift işleri yoluna koyduktan sonra birlikte yaşamaya başlamıştı.