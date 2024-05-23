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Arkadaşlarıyla Eğlenmeden Dönen Afra Saraçoğlu'nun Köpeğinin Arabada Beklediği Anlar Dikkat Çekti

Arkadaşlarıyla Eğlenmeden Dönen Afra Saraçoğlu'nun Köpeğinin Arabada Beklediği Anlar Dikkat Çekti

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 15:45

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu magazinin aranılan yüzlerinden bir tanesi. Son dönemde yoluna koyduğu aşk hayatıyla dikkat çeken Saraçoğlu dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği mekanın çıkışında görüntülendi. Arabada kendisini bekleyen tatlı köpeği ise herkesi güldürdü.

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Afra Saraçoğlu son birkaç yıldır hem televizyonun, hem de magazinin dikkat çeken yüzlerinden bir tanesi.

Afra Saraçoğlu son birkaç yıldır hem televizyonun, hem de magazinin dikkat çeken yüzlerinden bir tanesi.

Genç yaşına rağmen kariyerinde attığı başarılı adımlarla büyük kitlelere ulaşan Saraçoğlu, Yalı Çapkını ile zirveye ulaştı diyebiliriz. Ödül almalara doyamayan ünlü isim güzelliğiyle de hayranlık uyandıran oyuncularımızdan.

Magazinde kendisini sık sık Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisiyle anıyoruz.

Magazinde kendisini sık sık Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisiyle anıyoruz.

Dizi aşkı gerçeğe dönen ikili uzun bir süre sevgili olduklarını gizlemiş ve inkar etmişti. Ancak gerçekler er ya da geç su yüzüne çıkıyor bildiğiniz gibi. Üstüne bir de tartışmalı bir ayrılık yaşayan çift işleri yoluna koyduktan sonra birlikte yaşamaya başlamıştı.

Saraçoğlu bu sefer dünyalar tatlısı patili dostu Nagi ile gündeme geldi.

Saraçoğlu bu sefer dünyalar tatlısı patili dostu Nagi ile gündeme geldi.

Daha önce de bir giyim markasının çekimleri için objektif karşısına geçen ikilinin tatlılığına hayran kalmıştık.

Dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği mekanın çıkışında görüntülenen Afra Saraçoğlu, kendisine gelen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.

Dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği mekanın çıkışında görüntülenen Afra Saraçoğlu, kendisine gelen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.

Konunun minik dostu ile ne gibi bir ilgisi olabilir derseniz...

Mekan çıkışı Saraçoğlu'nu almaya gelen aracın içinde Nagi, ünlü oyuncuyu beklerken görüntülendi.

Mekan çıkışı Saraçoğlu'nu almaya gelen aracın içinde Nagi, ünlü oyuncuyu beklerken görüntülendi.

Afra Saraçoğlu araca bindiği an, Nagi de kucağına zıpladı.

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O anlar kameralara böyle yansıdı!

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