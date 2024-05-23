Daha Çarşıya Kiraz Gelmeden Ünlülere Yaz Geldi: Tatil Sezonunuyla Birlikte İçimizi de Açan Ünlüler!
Daha Çarşıya Kiraz Gelmeden Ünlülere Yaz Geldi: Tatil Sezonunuyla Birlikte İçimizi de Açan Ünlüler!
Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte denize düşen ünlülerimizi görmeye başladık. Yazın geldiğini simgeleyen tatil fotoğrafları birer birer ünlü güzellerimizden geliyor. Fedon düşmese de, pek çok ünlümüz denize düştü!
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Berrak Tüzünataç "Biz zamanında çok canlar kurtardık" notuyla paylaştığı tatil pozlarıyla çok canlar yaktı!
Gülcan Arslan da deniz sezonunu açanlardan.
Nesrin Cavadzade annesiyle birlikte Ege tatiline çıktı!
Seda Çınar da kafa tatilinde.
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