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Daha Çarşıya Kiraz Gelmeden Ünlülere Yaz Geldi: Tatil Sezonunuyla Birlikte İçimizi de Açan Ünlüler!

Daha Çarşıya Kiraz Gelmeden Ünlülere Yaz Geldi: Tatil Sezonunuyla Birlikte İçimizi de Açan Ünlüler!

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 12:51

Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte denize düşen ünlülerimizi görmeye başladık. Yazın geldiğini simgeleyen tatil fotoğrafları birer birer ünlü güzellerimizden geliyor. Fedon düşmese de, pek çok ünlümüz denize düştü!

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