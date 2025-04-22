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Arkadaşın Seni Kıskanıyor mu?

Arkadaşın Seni Kıskanıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
22.04.2025 - 15:01

En yakın arkadaşınız sizin başarılarınızı kıskanıyor olabilir mi? Hayatınızdaki bu önemli kişi, sizinle gurur duyuyor mu yoksa sizinle olan ilişkisini kıskançlık mı belirliyor? Birçok insan, arkadaşlarının başarılarına sevinirken, bazıları ne yazık ki kıskançlık duygusuna kapılabilir. Bu, arkadaşlık ilişkisinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, arkadaşınızın sizin başarılarınızı kıskandığını nasıl anlarsınız?

Arkadaşın Seni Kıskanıyor mu?

Haydiiiii!

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Arkadaşın bu davranışlardan hangilerine sahip?

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Arkadaşın seni asla kıskanmıyor!

Arkadaşın seni asla kıskanmıyor. Çünkü siz artık o sınırların çok ötesindesiniz. Aranızdaki şey arkadaşlık değil, kan bağı olmayan bir kız kardeşlik. Birinizin adı anıldığında, diğeri gözünde bir ışıltıyla gurur duyar. Başarılar yarışılmaz, kutlanır. Düşüşler yargılanmaz, sarılır. Sen iyi bir şey yaşadığında, onun gözleri seninkinden önce parlar. O bir şey başardığında, sen kendin kazanmış gibi mutlu olursun. Çünkü siz birbirinizin aynasısınız, kırık dökük halleri de, parlayan anları da bilen. Her şeyin ötesinde bir güven var aranızda. Rekabetin, hesapların, gizli kıskançlıkların hiçbir şansı yok sizin ilişkinizde. Çünkü sevginiz temiz. Kalpten, filtresiz. Aynı hayatı yaşamıyorsunuz belki ama aynı yolda yürüyorsunuz. Biri düştüğünde diğerinin eli otomatik uzanıyor. O kadar içgüdüsel. O kadar samimi. Herkesin “keşke benim de böyle bir arkadaşım olsa” dediği türden bir bağ bu. Siz iki kişi değilsiniz artık. Aynı ruhun iki farklı sesi gibisiniz.

Arkadaşın seni kıskanıyor!

Arkadaşın seni kıskanıyor. Belki açıkça göstermiyor, belki yüzüne gülümsüyor, başarılarını kutluyor gibi yapıyor… ama içinde bir kıpırtı var. Sessiz ama rahatsız edici bir kıskançlık. Sen bir şey başardığında, o da 'sevinecekmiş gibi' davranıyor ama gözlerinde o küçük kıvılcım saklanamıyor. Bir tebessümün ardına gizlenmiş, ama sen fark ediyorsun. Çünkü kalpten gelen bir mutlulukla, zoraki bir tebriki ayırt edebiliyorsun artık. Aranızda bir bağ var evet, ama içinde sarsıntılar da var. Belki senden daha çok çalıştığını düşünüyor, belki senin elde ettiklerini kendi hayatıyla kıyaslıyor. Oysa sen yarışta değilsin, rekabetin parçası olmak istemiyorsun. Ama o, farkında olmadan seni rakip haline getiriyor. Bu, seni üzüyor. Çünkü sen onun için mutlu olabiliyorsun. Onun iyi bir şey yaşamasını içtenlikle kutlayabiliyorsun. Ama aynı şey sana dönünce, içinde bir gölge beliriyor. Ve işte o gölge, ilişkinizin saf yanını örseliyor. Kıskançlık bir zehir gibi… fark edilmediğinde içten içe işler, sevgiyle kurulan yapıyı çürütür. Ve belki de sen, bu yapının çatırdadığını artık duyuyorsun.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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