Arkadaşın Seni Kıskanıyor mu?

Arkadaşın seni kıskanıyor. Belki açıkça göstermiyor, belki yüzüne gülümsüyor, başarılarını kutluyor gibi yapıyor… ama içinde bir kıpırtı var. Sessiz ama rahatsız edici bir kıskançlık. Sen bir şey başardığında, o da 'sevinecekmiş gibi' davranıyor ama gözlerinde o küçük kıvılcım saklanamıyor. Bir tebessümün ardına gizlenmiş, ama sen fark ediyorsun. Çünkü kalpten gelen bir mutlulukla, zoraki bir tebriki ayırt edebiliyorsun artık. Aranızda bir bağ var evet, ama içinde sarsıntılar da var. Belki senden daha çok çalıştığını düşünüyor, belki senin elde ettiklerini kendi hayatıyla kıyaslıyor. Oysa sen yarışta değilsin, rekabetin parçası olmak istemiyorsun. Ama o, farkında olmadan seni rakip haline getiriyor. Bu, seni üzüyor. Çünkü sen onun için mutlu olabiliyorsun. Onun iyi bir şey yaşamasını içtenlikle kutlayabiliyorsun. Ama aynı şey sana dönünce, içinde bir gölge beliriyor. Ve işte o gölge, ilişkinizin saf yanını örseliyor. Kıskançlık bir zehir gibi… fark edilmediğinde içten içe işler, sevgiyle kurulan yapıyı çürütür. Ve belki de sen, bu yapının çatırdadığını artık duyuyorsun.