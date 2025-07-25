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Arka Sokaklar'da Dirilen Karakterden Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar'da Dirilen Karakterden Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.07.2025 - 00:20

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

25 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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NOW'ın büyük umutlarla başlayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyunca türlü talihsizlikler yaşadı.

NOW'ın büyük umutlarla başlayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyunca türlü talihsizlikler yaşadı.

NOW'ın talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yüksek maliyetler nedeniyle 2. sezona doğru iptal edildi. Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından iptal kararı hakkında ilk açıklamayı yaptı.

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Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleri hazırlığında.

Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleri hazırlığında.

Eylül ayında başlayacak olan yeni yayın dönemi için geri sayım başladı. Pek çok kanal yeni sezon için yepyeni dizi projeleri yapıyor. Birsen Altuntaş, yeni sezonda 20'si yeni olmak üzere toplamda 34 dizi yayınlanacağını açıkladı.

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Cuma akşamlarının tartışmasız lider dizisi Kızılcık Şerbeti, ayrıca haftalık reytinglerde 3 sezondur yayında olmasına rağmen muazzam bir başarı gösteriyor.

Cuma akşamlarının tartışmasız lider dizisi Kızılcık Şerbeti, ayrıca haftalık reytinglerde 3 sezondur yayında olmasına rağmen muazzam bir başarı gösteriyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak herkesi şaşırtmıştı. Hala en çok izlenen diziler arasında yer alan Şerbo'da yeni sezona doğru pek çok ayrılık yaşanıyor. Hem oyuncu kadrosu hem kamera arkasında ciddi ayrılıklar söz konusu olurken şimdi de yönetmen ayrılığıyla karşı karşıya kaldık.

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Son olarak 2024'te yaz dizisi olarak yayınlanan Gizli Bahçe'de izlediğimiz Murat Yıldırım, bir süredir ekranlarda uzaktı. Başarılı oyuncunun yeni sezonda dizi projesinde olup olmayacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Murat Yıldırım hakkında müjdeli haberi verdi.

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NTC Medya’nın NOW için çekeceği “Güzelkoy” dizisinin başrol oyuncularından biri daha netleşti.

NTC Medya’nın NOW için çekeceği “Güzelkoy” dizisinin başrol oyuncularından biri daha netleşti.

NTC Medya’nın NOW için hazırlıklarına başladığı “Güzelkoy” dizisinin kadrosuna bir önemli isim daha katıldı. Ünlü bir oyuncu, diziye Burçin Terzioğlu'nun partneri olarak dahil oldu.

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Star TV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları süren, OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı” için geri sayım başladı.

Star TV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları süren, OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı” için geri sayım başladı.

OGM Pictures’tan yine çok konuşulacak bir proje geliyor. Hem güçlü senaryosu hem de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanan “Çarpıntı”, izleyicileri duygusal derinliği yüksek, sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor. Kamera arkasında deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, ön hazırlık sürecini tamamlayarak sete çıktı. Başrolü üstlenen Kerem Bürsin’in bugün ilk kez kamera karşısına geçtiği proje, daha şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla tam gaz devam ediyor.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla tam gaz devam ediyor.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni yayın döneminde 20. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 20. sezon hazırlıkları devam ederken kadroda bomba bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın en başından beri yer alıp daha sonradan diziden ayrılan oyuncu, 20. sezonda geri dönüyor.

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Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal son zamanların en konuşulanlarından.

Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal son zamanların en konuşulanlarından.

Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Merakla beklenen projelerden biri de Kıskanmak. Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın olduğu dizide oyuncu çalışmaları sürüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye Yalı Çapkını’nda oynayan bir oyuncunun katıldığını açıkladı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz akşamki bölümünde tanıdığımız bir sima yarıştı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz akşamki bölümünde tanıdığımız bir sima yarıştı.

Yıllar yıllar önce bir köylünün röportajı tüm Türkiye’de viral olmuştu. Koyunlarını çağırmak isteyen köylünün o anları yıllar geçse de hala akıllarda. İşte yarışmaya da o röportajın sunucusu Mehmet Şelli katıldı.

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Uzak Şehir dizisinin reyting rekorları kırmasıyla birlikte yapımcılar ve senaristler harekete geçti.

Uzak Şehir dizisinin reyting rekorları kırmasıyla birlikte yapımcılar ve senaristler harekete geçti.

Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezona hazırlıkları sürüyor. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolde olduğu projenin Ağrı’da başlayıp İstanbul’da devam edeceği duyurulmuştu. Doğu temalı, aşiret temalı diziler TV’lerin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki. Sevdiğim Sensin de onlardan bir yenisi olacak!

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Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere.

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere.

İlk 12 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te üçüncü hafta devam ediyor. Üçüncü haftada seçilen 3. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 13. isim kim oldu?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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