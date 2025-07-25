Arka Sokaklar'da Dirilen Karakterden Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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NOW'ın büyük umutlarla başlayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyunca türlü talihsizlikler yaşadı.
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Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleri hazırlığında.
Cuma akşamlarının tartışmasız lider dizisi Kızılcık Şerbeti, ayrıca haftalık reytinglerde 3 sezondur yayında olmasına rağmen muazzam bir başarı gösteriyor.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
NTC Medya’nın NOW için çekeceği “Güzelkoy” dizisinin başrol oyuncularından biri daha netleşti.
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Star TV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları süren, OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı” için geri sayım başladı.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla tam gaz devam ediyor.
Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal son zamanların en konuşulanlarından.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz akşamki bölümünde tanıdığımız bir sima yarıştı.
Uzak Şehir dizisinin reyting rekorları kırmasıyla birlikte yapımcılar ve senaristler harekete geçti.
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Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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