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Son Yarışmacılar: 25 Temmuz Cuma MasterChef'te Ana Kadroya Giren 13. Yarışmacı Kim Oldu?

Son Yarışmacılar: 25 Temmuz Cuma MasterChef'te Ana Kadroya Giren 13. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.07.2025 - 00:17

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 12 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te üçüncü hafta devam ediyor. Üçüncü haftada seçilen 3. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 13. isim kim oldu?

İşte, detaylar...

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 12. isim Cansu olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 12. isim Cansu olmuştu.

Üçüncü hafta ortasında olduğumuz MasterChef'te mücadele sürüyor. Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan, Ayten ve Sezer'in ardından ana kadroya giren 12. isim de Cansu olmuştu.

MasterChef Türkiye 2025'in 13. yarışmacısı Özkan oldu.

MasterChef Türkiye 2025'in 13. yarışmacısı Özkan oldu.

Gizem'le son ikiye kalan Özkan, gecenin en iyi tabağını yaparak ana kadroya giren isim oldu. Ana kadro için son 7 yarışmacı daha kadroya alınacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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