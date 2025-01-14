Arjantin Basını Mauro Icardi'nin Tedavisini Aksattığını Yazdı
Arjantin Basını Mauro Icardi'nin Tedavisini Aksattığını Yazdı
Galatasaray taraftarını sakatlığıyla üzen Mauro Icardi tedavisine Arjantin'de devam ediyor. Aşk hayatı ve aile hayatını da burada yöneten Icardi ile ilgili Arjantin basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınına göre Icardi'nin tedavisi iyiye gitmiyor. iki gazetecinin kaleme aldığı haberde 'Icardi tedavilerini aksatıyor' dendi. İddiaya göre Icardi'yi para cezası dahil bir dizi uyarı bekliyor.
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Mauro Icardi sakatlığının ardından ülkesi Arjantin'e giderek tedavisine burada devam etme kararı aldı.
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Arjantin'de yayınlanan LAM programında gazeteciler Pepe Ochoa ve Angel de Brito, Icardi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İddiaya göre Galatasaray, tedavinin gidişatıyla rapor istedi ancak gönderilen raporda Icardi'nin tedaviyi aksattığı tespit edildi.
Icardi yapılan uyarıları dikkate almazsa hem para cezası alacak hem de Türkiye'ye çağrılacak. Icardi çocukları sebebiyle şu an Türkiye'ye dönmek istemiyor.
Tedavi olması için şu anki evinin ücretini Galatasaray'ın ödediği iddia edilirken, Galatasaray'ın bundan sonra haftada 3 kez Icardi'yi denetleyecek bir kişiyi görevlendireceğini yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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