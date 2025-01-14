Arjantin Basını Mauro Icardi'nin Tedavisini Aksattığını Yazdı

Galatasaray taraftarını sakatlığıyla üzen Mauro Icardi tedavisine Arjantin'de devam ediyor. Aşk hayatı ve aile hayatını da burada yöneten Icardi ile ilgili Arjantin basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınına göre Icardi'nin tedavisi iyiye gitmiyor. iki gazetecinin kaleme aldığı haberde 'Icardi tedavilerini aksatıyor' dendi. İddiaya göre Icardi'yi para cezası dahil bir dizi uyarı bekliyor.