Borussia Dortmund Nuri Şahin ile Son 10 Yılın En Kötü İstatistiğini Elde Etti

Nuri Şahin'in Dortmund'a transferi birçok kişiyi şaşırtmıştı ancak Dortmund her zaman bu kararın arkasında durdu. En tartışmalı olmaya başladığı dönemde dahi yönetimden 'sorun yok' mesajları geliyordu. Ancak son Leverkusen mağlubiyeti ile işler değişmeye başladı. Nuri Şahin, Dortmund tarihine kötü bir istatistikle geçmeyi başardı. Bild bu başarısızlığa geniş yer ayırdı.