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Borussia Dortmund Nuri Şahin ile Son 10 Yılın En Kötü İstatistiğini Elde Etti

Borussia Dortmund Nuri Şahin ile Son 10 Yılın En Kötü İstatistiğini Elde Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2025 - 13:57

Nuri Şahin'in Dortmund'a transferi birçok kişiyi şaşırtmıştı ancak Dortmund her zaman bu kararın arkasında durdu. En tartışmalı olmaya başladığı dönemde dahi yönetimden 'sorun yok' mesajları geliyordu. Ancak son Leverkusen mağlubiyeti ile işler değişmeye başladı. Nuri Şahin, Dortmund tarihine kötü bir istatistikle geçmeyi başardı. Bild bu başarısızlığa geniş yer ayırdı.

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Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'un başındaki ilk sezonu pek de istediği gibi başlamadı. Yönetim arkasında dursa da istenen sonuçlar gelmiyor.

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'un başındaki ilk sezonu pek de istediği gibi başlamadı. Yönetim arkasında dursa da istenen sonuçlar gelmiyor.

Son olarak iç sahada Leverkusen'e 3-2 mağlup olan Borussia Dortmund'da Nuri Şahin tartışılmaya başladı.

Son olarak iç sahada Leverkusen'e 3-2 mağlup olan Borussia Dortmund'da Nuri Şahin tartışılmaya başladı.

Bild gazetesinin paylaştığı haberde istatistiksel olarak son on yılın en kötü Borussia Dortmund'u Nuri Şahin yönetiminde yaşandı.

Bild gazetesinin paylaştığı haberde istatistiksel olarak son on yılın en kötü Borussia Dortmund'u Nuri Şahin yönetiminde yaşandı.

16 haftalık periyotta 8.sırayı alan takım 30 gol atıp 25 gol yedi ve 25 puan topladı. Son on yıl içinde Peter Stöger yönetiminde benzer puan toplayan Dortmund'un averajı orada bile +14'tü.

16 haftalık periyotta 8.sırayı alan takım 30 gol atıp 25 gol yedi ve 25 puan topladı. Son on yıl içinde Peter Stöger yönetiminde benzer puan toplayan Dortmund'un averajı orada bile +14'tü.

16 haftalık periyotta ligdeki en kötü sıralama da yine Nuri Şahin'e ait. 8.sırada olan Dortmund'un 16 haftalık en kötü serisi daha önce 2014-15'te Klopp yönetimindeydi.

16 haftalık periyotta ligdeki en kötü sıralama da yine Nuri Şahin'e ait. 8.sırada olan Dortmund'un 16 haftalık en kötü serisi daha önce 2014-15'te Klopp yönetimindeydi.
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Bild tarafından paylaşılan o istatistik:

Bild tarafından paylaşılan o istatistik:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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