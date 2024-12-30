Arda Güler'in Dedesi Arda'nın Real Madrid'deki Geleceği Hakkında Konuştu
Arda Güler'in Dedesi Arda'nın Real Madrid'deki Geleceği Hakkında Konuştu
Arda Güler'in transferi sonrası Real Madrid maçlarını çok daha yakından takip ediyoruz. Arda ile sevinip, Arda ile üzülüyoruz. Süre bulmakta zorlanması, transfer olma ihtimali de doğal olarak hepimizin gündeminde. Arda'nın dedesi de bu gündemden uzak kalamadı. Arda'nın dedesi Mehmet Ali Güler, Arda'nın geleceğini anlattı.
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Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği başkan Florentino Perez'in açıklamalarına rağmen transfer dedikodularıyla anılıyor.
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Arda da Ancelotti ile aralarında sorun olmadığını söylese de yeteri kadar süre almadığını düşünenler onun bir an önce farklı bir takıma gitmesinden yana görüş bildiriyor.
Son olarak bu gündeme Arda'nın dedesi Mehmet Ali Güler de katıldı. Güler, torunuyla gurur duyan bir dede olarak onun dünyanın bir numarası olmak istediğini söyledi.
Dede Güler, "Arda gol attığı zaman, vallahi telefonum sabahlara kadar susmuyor. Her taraftan telefon geliyor. Bu kadar sevilen bir çocuk." dedi.
Dedesi Arda için, "'Ben yıldız olacağım, bir numara olacağım.' diyor. Ben, 'Oğlum zaten sen bir numarasın. Seni Türkiye de tanıyor, dünya da tanıyor, herkes tanıyor. Tanımayan kimse yok.' diyorum. O hala 'Ben bir numara olacağım.' diyor" açıklamasıyla ne kadar hırslı olduğunu bir kez daha kamuoyu ile paylaştı.
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Messi Ronaldo ile Arda'yı kıyaslayan dedesi, "Herhalde Ronaldo'yu, Messi'yi falan geçmek istiyor. Bence geçecek de. Bu yaşta bir çocuk buralara geliyorsa, herhalde daha ün yapacak gibi geliyor bana." dedi.
Transfer iddialarına da değinen Mehmet Ali Güler, "Basında 'Arda İnter'e gidecek, Milan'a gidecek.' haberleri çıkıyor. Kulüp başkanı da açıkladı bunu. Real Madrid bu çocuğu bırakmıyor, bırakmaz da zaten" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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