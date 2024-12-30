Arda Güler'in Dedesi Arda'nın Real Madrid'deki Geleceği Hakkında Konuştu

Arda Güler'in transferi sonrası Real Madrid maçlarını çok daha yakından takip ediyoruz. Arda ile sevinip, Arda ile üzülüyoruz. Süre bulmakta zorlanması, transfer olma ihtimali de doğal olarak hepimizin gündeminde. Arda'nın dedesi de bu gündemden uzak kalamadı. Arda'nın dedesi Mehmet Ali Güler, Arda'nın geleceğini anlattı.