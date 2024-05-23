Arap Yarımadası‘nın En Büyük Ülkelerinden Suudi Arabistan’ın Para Birimi “Riyal” Hakkında 10 Bilgi
Arap Yarımadası‘nın En Büyük Ülkelerinden Suudi Arabistan’ın Para Birimi “Riyal” Hakkında 10 Bilgi
Suudi Riyali'nin dini ve tarihi önemi, ekonomik değeri ve uluslararası kabulü hakkında daha fazla bilgi edinmeye ne dersin? Hadi, bu para birimine birlikte bakalım!
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1. Suudi Arabistan Riyali (SAR), 1925 yılında Suudi Riyali olarak piyasaya sürüldü.
2. Riyal denen para biriminin kodu ne biliyor musun?
3. Suudi Riyali'nin alt birimi var: "Halala" diye geçiyor.
4. Suudi Riyali'nin değeri genellikle ABD Doları'na göre belirlenir.
5. Suudi Riyali'nin cüzdanını açtığında nelerle karşılaşabilirsin?
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