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Aralıksız Şekilde Set Dinlemek İsteyenler İçin: Maldo

etiket Aralıksız Şekilde Set Dinlemek İsteyenler İçin: Maldo

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 21:16

Arka planda set açıp hem müziğin ritmine kendinizi bırakmak hem de bir yandan da güzel manzaralar eşliğinde bir şeyler izlemek istiyorsanız size çok iyi bir önerimiz var: Maldo! Gerçekten de dinledikçe çok keyif alabilir ve daha fazla dinlemek isteyebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Sunset Mix

2. Afro House Sunset Mix

3. Latin Afro House

4. Afro House

5. Chill Afro House

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6. Afro House Sensut in a Salt Desert

7. Afro House Sunset from Mars

8. Deep House Sunset Mix

9. Melodic House

10. Afro House

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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