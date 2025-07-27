Aralıksız Şekilde Set Dinlemek İsteyenler İçin: Maldo
Arka planda set açıp hem müziğin ritmine kendinizi bırakmak hem de bir yandan da güzel manzaralar eşliğinde bir şeyler izlemek istiyorsanız size çok iyi bir önerimiz var: Maldo! Gerçekten de dinledikçe çok keyif alabilir ve daha fazla dinlemek isteyebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Sunset Mix
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2. Afro House Sunset Mix
3. Latin Afro House
4. Afro House
5. Chill Afro House
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6. Afro House Sensut in a Salt Desert
7. Afro House Sunset from Mars
8. Deep House Sunset Mix
9. Melodic House
10. Afro House
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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