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Araçta, Uçakta, Otobüste: Seyahat Halindeyken de Sağlıklı Kalmak İsteyenler İçin Beslenme Çantası Önerileri

etiket Araçta, Uçakta, Otobüste: Seyahat Halindeyken de Sağlıklı Kalmak İsteyenler İçin Beslenme Çantası Önerileri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 19:01

Seyahat ederken beslenme rutini genelde altüst oluyor. Hele uzun yolculuklarda hemen fast food'a yöneliniyor. Ama aslında buna mecbur değilsin. Kendine kolayca hazırlayabileceğin atıştırmalıklarla yolculuklarda sağlıklı beslenmeye devam edebileceksin. Yolculukta kendine sağlıklı neler hazırlayabilirsin bakalım mı?

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Meyve

Meyveler en güzel atıştırmalıklardan. Hele muz gibi tok tutan meyveler tercih edersen tadından yenmez! Seyahatler için meyveler en sağlıklı alternatiflerden. Çilek, mandalina, elma ya da mevsimine uygun şekilde yanına alacağın meyvelerle iyi bir yolculuk geçireceğin kesin!

Kuru Yemiş

Kuru yemişler zaten en sık tercih edilen ara öğünlerden. Seyahat için de ideal besinlerden. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişlerle yolculuk sırasında bile sağlıklı beslenebilirsin. Çok yer kaplamayacakları için rahatça taşımak da mümkün. Ani açlık anlarında kuru yemişler bu açlığı bastırmaya da yardımcı oluyor.

Mini Sandviçler

Evde kendine hazırlayacağın mini sandviçler yol için ideal. Meyve ve kuru yemişle doyamayanlar için sandviçler en iyi seçeneklerden. Beyaz peynir, salatalık, domatesli bir sandviç yapabilirsin mesela. Ya da kaşar peyniri seviyorsan peynirli, salamlı ya da jambonlu tercih edebilirsin.

Enerji Topları

Enerji Topları

Evde yapabileceğin enerji topları hem sağlıklı hem de tatlı krizlerine iyi geliyor. Şeker ilave etmeden hurma ve kuru yemişlerle tatlandırabileceğin toplar lezzetli ve güzel atıştırmalıklar. Eğer kendin yapamayacaksan hazırlarından alabilirsin. Her türlüsü seyahatte senin için ideal olacaktır.

Kuru Meyveler

Kuru Meyveler

Meyveleri taze yemek güzel evet ama kuru meyveler de sağlıklı ve lezzetli. Seyahat için de kuru meyveleri tercih edebilirsin. Lif ve enerji açısından zengin kuru meyvelerin taşınması da kolay. Fazlaya kaçırmadan yiyebileceğin kuru meyvelerle hem sağlıklı beslenecek hem de açlığını yatıştıracaksın.

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Sebze Çubukları

Sebze Çubukları

Sebzeler en güzel atıştırmalıklardan. Hem doyurucu hem sağlıklı alternatiflerden olan sebzeleri çubuk şekline kesebilir ve her yere yanında götürebilirsin. Salatalık, havuç gibi rahat yenebilen sebzeleri tercih edebilirsin. Yanına küçük bir kaba yoğurt koyarak soslu şekilde de tüketebilirsin.

Peynir Dilimleri

Peynir Dilimleri

Peynir sevenler için bu tarz bir atıştırmalık seyahat için iyi olabilir. Dil peyniri ya da kaşar gibi rahatça taşınabilecek peynirleri kullanabilirsin. Peynir tek başına yeterli gelmiyorsa yanına grisini gibi krakerler de koyabilirsin.

Galeta

Galeta

Galetalar en iyi yolculuk atıştırmalıkları. Mideyi rahatsız etmeyen ve rahatça tüketilebilen galeta tarzı yiyeceklerle seyahat daha kolay geçecektir. Ayrıca bu tarz atıştırmalıkları taşımak da çok kolay. Sade galetalar hem uzun hem kısa yolculuklar için favori atıştırmalıklardan.

Muffin

Muffin

Muffinler yolculuklarda en çok tercih edilen atıştırmalıklardan. Lezzetli muffinleri bir de tam buğday unlu tercih edersen sağlıklı bir seçim yapmış olusun. Muz ya da havuçla içeriğini zenginleştirerek besleyiciliğini artırabilirsin.

Bardakta Yoğurt

Bardakta Yoğurt

Tek porsiyonluk yoğurt karışımlarını da seyahatler için düşünebilirsin. Uygun taşıma kaplarına koyarak yanına alabileceğin yoğurdun içine yulaf ve sevdiğin meyveleri ekleyebilirsin. Soğuk çantada saklayarak bozulmadan istediğin yerde yiyebilirsin. Şeker ilavesiz bu atıştırmalık açlığını bastırmak için ideal seçeneklerden.

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Nohut Dürüm

Nohut Dürüm

Haşlanmış nohut oldukça tok tutan bir yiyecek. Seyahat için nohuttan dürüm yaparak sağlıklı ve tok tutan bir atıştırmalık elde edebilirsin. Dürümün içine marul, havuç, salatalık koyabilirsin. Yoğurtlu tahinli bir sosla bu dürümün tadını arşa çıkarabilirsin.

Ton Balıklı Salata

Ton Balıklı Salata

Ben öyle küçük atıştırmalıklarla doymam diyorsan bu salatayı düşünebilirsin. Küçük bir kaba hazırlayacağın salataya en sevdiğin yeşillikleri koyuyorsun. Üzerine ton balığı ekleyerek de salatanı taçlandırıyorsun. İçine kruton koyarak ya da yanına galeta koyarak doyuruculuğunu da artırabilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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