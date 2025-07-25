Araçta, Uçakta, Otobüste: Seyahat Halindeyken de Sağlıklı Kalmak İsteyenler İçin Beslenme Çantası Önerileri

Kuru yemişler zaten en sık tercih edilen ara öğünlerden. Seyahat için de ideal besinlerden. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişlerle yolculuk sırasında bile sağlıklı beslenebilirsin. Çok yer kaplamayacakları için rahatça taşımak da mümkün. Ani açlık anlarında kuru yemişler bu açlığı bastırmaya da yardımcı oluyor.