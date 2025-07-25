Araçta, Uçakta, Otobüste: Seyahat Halindeyken de Sağlıklı Kalmak İsteyenler İçin Beslenme Çantası Önerileri
Seyahat ederken beslenme rutini genelde altüst oluyor. Hele uzun yolculuklarda hemen fast food'a yöneliniyor. Ama aslında buna mecbur değilsin. Kendine kolayca hazırlayabileceğin atıştırmalıklarla yolculuklarda sağlıklı beslenmeye devam edebileceksin. Yolculukta kendine sağlıklı neler hazırlayabilirsin bakalım mı?
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Meyve
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Kuru Yemiş
Mini Sandviçler
Enerji Topları
Kuru Meyveler
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Sebze Çubukları
Peynir Dilimleri
Galeta
Muffin
Bardakta Yoğurt
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Nohut Dürüm
Ton Balıklı Salata
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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