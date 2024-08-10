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Arabanızı Dışarıda Temizlettirmişsiniz Gibi Tertemiz Yapmanızı Sağlayacak 11 Tüyo

etiket Arabanızı Dışarıda Temizlettirmişsiniz Gibi Tertemiz Yapmanızı Sağlayacak 11 Tüyo

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 13:16

Arabanıza düzenli olarak iç-dış yıkama yaptırmak belirli bir bütçe ister ve bu bütçe sizin için zorlayıcı olabilir. Temizlettirmediğiniz zaman da kısa sürede araç içi toz toprak dolduğundan uzun ömürlü kullanıma zarar verir. Bu durumda yapmanız gereken en doğru şey kendi aracınızı kendiniz temizlemeyi öğrenmektir.

Eğer profesyonel hizmet almış gibi derinlemesine bir temizlik ihtiyacınız varsa hiç merak etmeyin. 

Çünkü o kaliteye giden bütün otomobil temizlik adımları burada! 👇🥇

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1. Öncelikle doğru malzemeleri edinin.

Araç temizliğinde hem derinlemesine temizlik hem de uzun ömürlü bakım istiyorsanız, doğru malzemeleri seçmeniz gerekir. Araç yüzeyine zarar vermeyen yumuşak süngerler, mikrofiber bezler ve renkleri koruma etkili ürünler, temizliği daha etkili ve güvenli hale getirir. Bu nedenle işe başlamadan önce bütün malzemelerinizi hazır etmeniz önemlidir.

2. Gölge bir alana park edin.

Temizlik, belirli bir vakit ister. Özellikle aracınızı pırıl pırıl yapmak istiyorsanız, bunun için 1-2 saat harcamanız gerekebileceğini unutmamalısınız. Bunun için de temizlik yapacağınız alanı doğru seçmeli, gölge ve serin bir yer belirledikten sonra işe koyulmalısınız. Çünkü güneş altında araba yıkamak hem yorucudur hem de çeşitli kuruma izlerine neden olabilir.

3. Arabanın dışını kirden arındırın.

Yeri ve malzemeleri hazırladıktan sonra doğrudan köpüklemeye girişmeden önce aracınızı kir ve çamurdan arındırmanız gerekir. Bunun için bir hortum yardımıyla arabanızı temizleyebilirsiniz. Ardından araç yüzeyine uygun bir oto şampuan ve yumuşak bir sünger kullanarak köpükleme aşamasına geçebilirsiniz. Ancak bu aşamada farklı yüzeyler için farklı süngerler ve fırçalar kullanmanın daha hijyenik olduğunu da unutmamalısınız.

4. Paspasları çıkarıp yıkayın.

Paspas temizliğini dış temizlik bittikten sonra yapabileceğiniz gibi işin başlarında da aradan çıkarabilirsiniz. Aracın dışını kirden arındırırken paspasları da yıkarsanız, temizlik bitene kadar paspaslar da kurumuş olur. Böylece onları temizliğin ardından hemen tekrar yerine serebilirsiniz. Ama burada tercih tamamen size kalmış.

5. Lastikleri ve jantları parlatın.

Dış temizlikte özel olarak odaklanmanız gereken alanlardan biri lastikler ve jantlardır. Bu tür yüzeyleri ince fırçalar kullanarak derinlemesine temizleyebilirsiniz. Ayrıca temizliğin ardından jantlara ekstra parlaklık veren koruyucu malzemeler de kullanabilirsiniz.

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6. Islak alan bırakmayın.

Dış yüzeyi köpükleyip duruladıktan sonra en ufak bir ıslak alan kalmayana kadar kurulamaya özen göstermelisiniz. Çünkü araç yüzeyinde kuruyan su lekeleri oldukça kötü bir görüntü sunar. Ancak bu aşamada kullandığınız havlu ve bezlerin yüzeyleri çizmediğinden de emin olmalısınız. Örneğin; yüksek su emme kapasitesi olan mikrofiber bezler bu adım için harika bir alternatifdir.

7. Camları parlatın.

Dış temizliğin son aşaması olarak cam temizliğine geçebilirsiniz. Cama özel bezler ve özel cam temizleyici ürünler kullanarak bütün camlarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bu sayede yol güvenliğini ve sürüş deneyimini de pekiştirmiş olursunuz.

8. Koltukları ve döşemeleri süpürün.

8. Koltukları ve döşemeleri süpürün.

Araç içi toz, toprak, yiyecek kırıntıları ve daha pek çok kirle dolma eğilimindedir. Bu nedenle öncelikle koltukların, döşemelerin ve ön taraftaki alanların detaylı şekilde süpürülmesi gerekir. Bunun için yüksek emiş gücüne sahip olan, mini aksesuarları ile kolayca elde taşınır hale gelen Philips AquaTrio 9000 serisini kullanabilirsiniz. Böylece yüzeylere zarar vermeden, en ufak tozları ve kırıntıları temizlemiş olursunuz.

9. Ardından silme işlemine geçin.

Süpürme adımından sonra koltuk ve döşemeleri uygun bezlerle silebilir, varsa lekelere özel leke çıkarıcı ürünler kullanabilirsiniz. Bu esnada torpido gibi plastik yüzeyler üzerinde koruyucu spreyler kullanabilir ve tüm parçaların daha bakımlı görünmesini sağlayabilirsiniz. İçerideki aydınlatma elemanlarını ve dikiz aynalarını da güzelce silerek, sürüş deneyimini daha iyi hale getirebilirsiniz.

10. Düzenleyicilerden faydalanın.

Araç içindeki eşyalarınızı daha derli toplu şekilde saklamak için koltuk arkalarına asılan düzenleyicileri kullanmak iyi bir fikirdir. Bu sayede ihtiyacınız olan bütün ürünleri, göz yormayacak şekilde depolayabilir ve istediğiniz an kullanabilirsiniz. Ayrıca ön tarafta telefon ve bardak tutucu benzeri düzenleyiciler tercih ederek sürüş deneyimini daha keyifli hale getirebilirsiniz.

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11. Aracınıza özel kokular kullanın.

Tüm temizlik adımlarını tamamladıktan sonra araç içine daha taze bir hava katmak için kokular kullanmayı da unutmayın. Çünkü temiz ve hoş kokulu bir iç mekan size kendinizi çok iyi hissettirir ve temizliği rutin hale getirmenize yardımcı olur.

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