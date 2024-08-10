Arabanızı Dışarıda Temizlettirmişsiniz Gibi Tertemiz Yapmanızı Sağlayacak 11 Tüyo
Arabanızı Dışarıda Temizlettirmişsiniz Gibi Tertemiz Yapmanızı Sağlayacak 11 Tüyo
Arabanıza düzenli olarak iç-dış yıkama yaptırmak belirli bir bütçe ister ve bu bütçe sizin için zorlayıcı olabilir. Temizlettirmediğiniz zaman da kısa sürede araç içi toz toprak dolduğundan uzun ömürlü kullanıma zarar verir. Bu durumda yapmanız gereken en doğru şey kendi aracınızı kendiniz temizlemeyi öğrenmektir.
Eğer profesyonel hizmet almış gibi derinlemesine bir temizlik ihtiyacınız varsa hiç merak etmeyin.
Çünkü o kaliteye giden bütün otomobil temizlik adımları burada! 👇🥇
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1. Öncelikle doğru malzemeleri edinin.
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2. Gölge bir alana park edin.
3. Arabanın dışını kirden arındırın.
4. Paspasları çıkarıp yıkayın.
5. Lastikleri ve jantları parlatın.
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6. Islak alan bırakmayın.
7. Camları parlatın.
8. Koltukları ve döşemeleri süpürün.
9. Ardından silme işlemine geçin.
10. Düzenleyicilerden faydalanın.
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