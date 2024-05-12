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Antik Mısır'da Yaşasan Ölüm Sebebin Ne Olurdu?

Antik Mısır'da Yaşasan Ölüm Sebebin Ne Olurdu?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 13:31

Antik Mısır... Kimilerine göre büyük bir bilinmezlik havuzu, kimleri içinse inanılmaz bir medeniyet. Hepimiz kendimizi böyle önemli medeniyetlerden birinde hayal edip, o dönemde yaşasak nasıl olurdu diye düşünmüşüzdür. 🤔 Peki, sence antik Mısır'da yaşasan, ölüm sebebin ne olurdu? Öğrenmek için, teste geçelim! 😇👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Öncelikle, kendini bu döneme ait hissediyor musun?

3. Bu alanlardan hangisi daha çok ilgini çekiyor?

4. İlk Çağ'da yaşasan hangi işle geçimini nasıl sağlamak isterdin?

5. Kişiliğine en uygun olduğunu düşündüğün hayvan bunlarda hangisi?

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6. Bu antik Mısır takılarından birini seçmeni istesek hangisin seçerdin?

7. Kimler sana daha çok ihanet etti?

8. Mısır mitolojisi dışında en çok sevdiğin mitoloji hangisi?

9. Bu hayattaki en büyük korkun nedir?

10. Son olarak, hangi ölüm biçiminden daha çok korkarsın?

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Tüberküloz!

Tüberküloz!

Verdiğin cevaplara göre antik Mısır'da yaşasan ölüm sebebin tüberküloz olurdu! Hareketi ve güler yüzlü, mutlu bir Mısırlı olurdun. Ticaret yaparak geçimini sağlar, çalışkanlığınla bilinirdin. 🥰 Bu yüzden halkın oldukça sevdiği ve takdir ettiğin bir figür olurdun. Maalesef ki o dönemin hijyenik olmayan, mikrobik koşullarında öksürük yoluyla bulaşan bir virüs olan Tüberküloz mikrobunu kapardın. 🤔 Bu sebeple gittikçe sıklaşan öksürük atakları geçirir, en sonunda Ra'nın yanına göçerdin. 😞 Ancak yine de güzel ve yaşanmaya değer bir hayatın olurdu! Antik Mısır'daki kaderinle ilgili tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlar bekliyoruz. 👇💃🕺

Sıtma!

Sıtma!

Verdiğin cevaplara göre antik Mısır'da yaşasan ölüm sebebin sıtma olurdu! Nil Nehri kıyısında sessiz sakin, kendi, halinde yaşayan Mısırlı firavun askerlerinden biri olurdun. Sürekli firavunun yanında olduğun için toplumla fazla ilişki kurmadığın sadece işine odaklandığın bir hayatın olurdu. O dönemlerde Nil nehrinin sivrisineklerinden bulaşan sıtma hastalığı, çok bağlı olduğun firavundan sana geçerdi. 😞 Kısa bir süre sonra da senin gibi asker olan arkadaşlarınla birlikte Ra'nın yanına gitmek üzere göçerdiniz. Ancak yine sen sen, antik Mısır'da hatırlanan, saygın biri olarak anılırdın. Testimizi nasıl buldun? Yorumlara bekliyoruz.

Kanser!

Kanser!
www.youregypttours.com

Verdiğin cevaplara göre antik Mısır'da yaşasan ölüm sebebin kanser olurdu! Toplumun sakin bir kesiminden, tarım yapan, kendi haline bir işçi olurdun. Kendini çok geliştirip ve yeni diller öğrenip farklı diyarları keşfetmeye çıkma hayalini hep gerçekleştirmek isterdin. 😇 Ancak o dönemde yaygın ve illet bir hastalık olan kanser mikrobuyla sen de tanışırdın. 😞 Uzun ve zor bir süreç geçirdikten sonra da Ra'nın yanına gitmek üzere uğurlanırdın. Ardından herkes ne kadar sevgi dolu ve iyi bir insan olduğundan bahsederdi. Çünkü Mısır'da hep iyiliğin ve samimiyetinle bilinen bir karakter olurdun. 🤗 Eee, sonuç hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.

Zehirlenme!

Zehirlenme!

Verdiğin cevaplara göre sen antik Mısır'da yaşasan ölüm sebebin zehirlenme olurdu! Kendine ait radikal fikirlere sahip, radikal ve güçlü bir figür olarak Mısır tarihinde bulunurdun. 🖤 Düşüncelerini dürüstçe açıklama özelliğin, o dönemin hukuk düzeni için fazlaca ters düşüyordu. Bilim ve araştırmayla ilgilenen, kendini hep yeni şeyler öğrenmeye adayan, idealist bir fikir adamı olurdun. 😎Ancak bu, fazla göze batmanı ve bir gün yemeğine konulan zehirden zehirlenmeni de kaçınılmaz kılardı! 😞 Ancak inandığı uğurda ölebilecek kadar fikirlerine bağlı, devrimci bir kişilik olurdun! Peki, sonuç hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz.

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Zehirlenme! Zehirlenme! Verdiğin cevaplara göre sen antik Mısır'da yaşasan ölüm sebebin zehirlenme olurdu! Kendine ait radikal fikirlere sahip, radikal ve g... Devamını Gör