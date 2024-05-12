Antik Mısır'da Yaşasan Ölüm Sebebin Ne Olurdu?
Antik Mısır'da Yaşasan Ölüm Sebebin Ne Olurdu?
Antik Mısır... Kimilerine göre büyük bir bilinmezlik havuzu, kimleri içinse inanılmaz bir medeniyet. Hepimiz kendimizi böyle önemli medeniyetlerden birinde hayal edip, o dönemde yaşasak nasıl olurdu diye düşünmüşüzdür. 🤔 Peki, sence antik Mısır'da yaşasan, ölüm sebebin ne olurdu? Öğrenmek için, teste geçelim! 😇👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Öncelikle, kendini bu döneme ait hissediyor musun?
3. Bu alanlardan hangisi daha çok ilgini çekiyor?
4. İlk Çağ'da yaşasan hangi işle geçimini nasıl sağlamak isterdin?
5. Kişiliğine en uygun olduğunu düşündüğün hayvan bunlarda hangisi?
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6. Bu antik Mısır takılarından birini seçmeni istesek hangisin seçerdin?
7. Kimler sana daha çok ihanet etti?
8. Mısır mitolojisi dışında en çok sevdiğin mitoloji hangisi?
9. Bu hayattaki en büyük korkun nedir?
10. Son olarak, hangi ölüm biçiminden daha çok korkarsın?
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Tüberküloz!
Sıtma!
Kanser!
Zehirlenme!
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Zehirlenme! Zehirlenme! Verdiğin cevaplara göre sen antik Mısır'da yaşasan ölüm sebebin zehirlenme olurdu! Kendine ait radikal fikirlere sahip, radikal ve g... Devamını Gör