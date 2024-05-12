Antik Mısır'da Yaşasan Ölüm Sebebin Ne Olurdu?

Verdiğin cevaplara göre antik Mısır'da yaşasan ölüm sebebin kanser olurdu! Toplumun sakin bir kesiminden, tarım yapan, kendi haline bir işçi olurdun. Kendini çok geliştirip ve yeni diller öğrenip farklı diyarları keşfetmeye çıkma hayalini hep gerçekleştirmek isterdin. 😇 Ancak o dönemde yaygın ve illet bir hastalık olan kanser mikrobuyla sen de tanışırdın. 😞 Uzun ve zor bir süreç geçirdikten sonra da Ra'nın yanına gitmek üzere uğurlanırdın. Ardından herkes ne kadar sevgi dolu ve iyi bir insan olduğundan bahsederdi. Çünkü Mısır'da hep iyiliğin ve samimiyetinle bilinen bir karakter olurdun. 🤗 Eee, sonuç hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.