Annesi Öldürülen Kadın "Yasak Aşk" İftiralarına Karşı Sesini Duyurmaya Çalışıyor
Annesi Öldürülen Kadın "Yasak Aşk" İftiralarına Karşı Sesini Duyurmaya Çalışıyor
Kadın cinayetleri ülkemizin büyük sorunlarından. İşin politik yönü kadar sosyolojik yönü ve medya ayağı da var. Özellikle cinayetlerin medyaya yansıması veya yansıtılış şekli de küçük gibi görünen büyük bir sorun. Özellikle kurban suçlama gibi kötü bir alışkanlığı olan topluma böyle hassas bir konunun nasıl aktarıldığı da önemli. Bu da annesi öldürülen bir kadının cinayet haberlerindeki 'yasak aşk' gibi bir ibarenin maktülün yakınlarının canını nasıl yaktığıyla ilgili bir yardım çağrısı.
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Haberlere göre geçtiğimiz yıl Güllü Özcan isimli kadın Binali Kara tarafından öldürülmüştü, katil ardından intihar etti. Spotta "yasak aşk" vurgusu yapıldı.
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Güllü Özcan'ın kızı ise olayın detaylarını anlattı.
Acılı evlat detayları şöyle anlattı.
Katil için bilmeden de olsa üzülmüş.
"Annemle bu iğrenç mahlukat sevgili değildi"
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Aktarılanlara göre katil sistematik bir şekilde kadınları taciz eden bir şahıs.
Özcan haber dilinden dolayı çabalamış. Ancak medyadaki kurbanı suçlayan dil sadece Güllü Özcan cinayetinde kullanılmadı.
"O kadar öfke ve kin doluyum ki..."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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