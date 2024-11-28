Annesi Öldürülen Kadın "Yasak Aşk" İftiralarına Karşı Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Kadın cinayetleri ülkemizin büyük sorunlarından. İşin politik yönü kadar sosyolojik yönü ve medya ayağı da var. Özellikle cinayetlerin medyaya yansıması veya yansıtılış şekli de küçük gibi görünen büyük bir sorun. Özellikle kurban suçlama gibi kötü bir alışkanlığı olan topluma böyle hassas bir konunun nasıl aktarıldığı da önemli. Bu da annesi öldürülen bir kadının cinayet haberlerindeki 'yasak aşk' gibi bir ibarenin maktülün yakınlarının canını nasıl yaktığıyla ilgili bir yardım çağrısı.