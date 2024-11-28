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Annesi Öldürülen Kadın "Yasak Aşk" İftiralarına Karşı Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Annesi Öldürülen Kadın "Yasak Aşk" İftiralarına Karşı Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.11.2024 - 13:29

Kadın cinayetleri ülkemizin büyük sorunlarından. İşin politik yönü kadar sosyolojik yönü ve medya ayağı da var. Özellikle cinayetlerin medyaya yansıması veya yansıtılış şekli de küçük gibi görünen büyük bir sorun. Özellikle kurban suçlama gibi kötü bir alışkanlığı olan topluma böyle hassas bir konunun nasıl aktarıldığı da önemli. Bu da annesi öldürülen bir kadının cinayet haberlerindeki 'yasak aşk' gibi bir ibarenin maktülün yakınlarının canını nasıl yaktığıyla ilgili bir yardım çağrısı.

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Haberlere göre geçtiğimiz yıl Güllü Özcan isimli kadın Binali Kara tarafından öldürülmüştü, katil ardından intihar etti. Spotta "yasak aşk" vurgusu yapıldı.

Haberlere göre geçtiğimiz yıl Güllü Özcan isimli kadın Binali Kara tarafından öldürülmüştü, katil ardından intihar etti. Spotta "yasak aşk" vurgusu yapıldı.

Ayrıca 'canına kıymak' öbeğinin de sözlüğe baktığınızda her ne kadar intihar etmek anlamına gelse de; genellikle çaresiz insanlar için kullanılan ve intihar eylemini yumuşatmaya yönelik anlam farkı barındıran bir deyim olduğunu eklemeden geçmeyelim.

Güllü Özcan'ın kızı ise olayın detaylarını anlattı.

Güllü Özcan'ın kızı ise olayın detaylarını anlattı.

Acılı evlat detayları şöyle anlattı.

Acılı evlat detayları şöyle anlattı.

Katil için bilmeden de olsa üzülmüş.

Katil için bilmeden de olsa üzülmüş.

"Annemle bu iğrenç mahlukat sevgili değildi"

"Annemle bu iğrenç mahlukat sevgili değildi"
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Aktarılanlara göre katil sistematik bir şekilde kadınları taciz eden bir şahıs.

Aktarılanlara göre katil sistematik bir şekilde kadınları taciz eden bir şahıs.

Özcan haber dilinden dolayı çabalamış. Ancak medyadaki kurbanı suçlayan dil sadece Güllü Özcan cinayetinde kullanılmadı.

Özcan haber dilinden dolayı çabalamış. Ancak medyadaki kurbanı suçlayan dil sadece Güllü Özcan cinayetinde kullanılmadı.

"O kadar öfke ve kin doluyum ki..."

"O kadar öfke ve kin doluyum ki..."

Paylaşımın ardından linkteki habere göz attık.

Paylaşımın ardından linkteki habere göz attık.

Ve herhangi bir düzeltme veya tekzibe rastlamadık.

Ve herhangi bir düzeltme veya tekzibe rastlamadık.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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