Anne Sesi: Bir Ses Değil, Bir His

Bir sabah en gurur duyduğun anında, vefat eden annenin sana bıraktığı başörtüsünü tişörtünün üstüne iliştirip aynaya baktığında, kimsenin duymadığı bir yerden gelen o fısıltıdır anne sesi.

“Bak, gördüm seni” der gibi.

Ağladığında, gözyaşının gömleğine düştüğü o ilk anda, damlanın kumaşa değdiği yerde çıkan ve senden başka kimsenin duymadığı o sessiz iyi olacaksın fısıltıdır anne sesi.

Daha dünyaya gözlerimizi açmadan, karanlığın içinde bir kalp atışına tutunarak büyüdüğün o ilk bağın adıdır; kordonun ritmiyle o müthiş yakınlığın hafızada kalan yankısıdır.

Anne sesi mutfaktan gelen yemeğin kokusu değildir; daha ilk tatta, hiçbir tarifin veremeyeceği o eksiksiz hissi bırakmasıdır; anne eli lezzeti o hep duyduğumuz, ait hissettiğimiz sestir.

Anne sesi, gözlerimizin gördüğü somut gerçeklik değildir. Bazen gözün bir şeyi doğru sanırken, gönlünün içinden usulca yükselen “bir değil” hissidir.

Yaşamın içinde karşına çıkan her şeyde, gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmadığında içinde bir yerden yükselen o sessiz uyarıdır; çünkü anne sesi hayata bakışında taşıdığın ölçüdür.