Anne Sesi: Bir Ses Değil, Bir His

Duygu Özkan Kılıç
10.05.2026 - 01:14

Gece ateşle kıvrandığında,

koridorda sana doğru yaklaşan ayak sesleridir anne sesi; yorgunluktan uyuyakaldığında,

üstüne usulca bırakılan battaniyenin tenine değen serinliktir bu ses.

Ve bu ses; çocukluğunun en güvenli kokusudur, ev sıcaklığını damağına bırakan ilk hatıradır.

Anne sesi gerçekten bir ses değildir.

Bir sabah en gurur duyduğun anında, vefat eden annenin sana bıraktığı başörtüsünü tişörtünün üstüne iliştirip aynaya baktığında, kimsenin duymadığı bir yerden gelen o fısıltıdır anne sesi.

“Bak, gördüm seni” der gibi.

Ağladığında, gözyaşının gömleğine düştüğü o ilk anda, damlanın kumaşa değdiği yerde çıkan ve senden başka kimsenin duymadığı o sessiz iyi olacaksın fısıltıdır anne sesi.

Daha dünyaya gözlerimizi açmadan, karanlığın içinde bir kalp atışına tutunarak büyüdüğün o ilk bağın adıdır; kordonun ritmiyle  o müthiş yakınlığın hafızada kalan yankısıdır.

Anne sesi mutfaktan gelen yemeğin kokusu değildir; daha ilk tatta, hiçbir tarifin veremeyeceği o eksiksiz hissi bırakmasıdır; anne eli lezzeti o hep duyduğumuz, ait hissettiğimiz sestir.

Anne sesi, gözlerimizin gördüğü somut gerçeklik değildir. Bazen gözün bir şeyi doğru sanırken, gönlünün içinden usulca yükselen “bir değil” hissidir.

Yaşamın içinde karşına çıkan her şeyde, gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmadığında içinde bir yerden yükselen o sessiz uyarıdır; çünkü anne sesi hayata bakışında taşıdığın ölçüdür.

Anne sesi, “Sen anne olunca beni anlarsın” dediğinde bir cümlenin içine saklanmış yıllar kapsülüdür.

Kendi çocuğunun nefesiyle zamanın değiştiğinde, anne sesinin nesilden nesile aktarılan mucizevi bir hafıza olduğunu anlarsın.

Anne sesi çoklu duyularla çalışan görünmez bir süper güçtür.

Derler ki; canlılar doğar, büyür ve ölür.

Oysa anneler için hayat

bu kadar kısa bir tanıma sığmaz.

Anneler doğar, büyür.

Sonra doğurur, büyütür; anne sesi ölümsüzdür. 

Ve belki de bu yüzden

evren dediğimiz o sonsuz döngünün sonsuzluğu  anne sesindendir.

Her gün anne sesinizi duyun; yaşam orada.

Tüm annelerimizin anneler gününü kendi sesimle kutluyorum.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

