Anne Sesi: Bir Ses Değil, Bir His
Gece ateşle kıvrandığında,
koridorda sana doğru yaklaşan ayak sesleridir anne sesi; yorgunluktan uyuyakaldığında,
üstüne usulca bırakılan battaniyenin tenine değen serinliktir bu ses.
Ve bu ses; çocukluğunun en güvenli kokusudur, ev sıcaklığını damağına bırakan ilk hatıradır.
Anne sesi gerçekten bir ses değildir.
Anne sesi, “Sen anne olunca beni anlarsın” dediğinde bir cümlenin içine saklanmış yıllar kapsülüdür.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
