Anne Babalar Dikkat! Baharın Çocuklara Kötü Sürprizi: Beşinci Hastalık!
Çocuk enfeksiyonlarında bu kez 'Beşinci hastalık' gündemde. Özellikle ilköğretim veli gruplarından bazılarında, çocuklarda son günlerde 'Beşinci hastalık' görüldüğüne dair ebeveynlere uyarıda bulunuluyor.
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, sürpriz bir şekilde Beşinci hastalık sayısında bir artış gözlemlediklerini ancak endişe yaratacak bir durum olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Çokuğraş, sadece hastalığın benzer belirtileri sebebiyle kızamık, kızıl ya da başka virüs enfeksiyonları ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Çokuğraş, “5 ila 15 yaş arasında, ilkokul ortaokul çocuklarında görüyoruz. Döküntünün çok tipik özelliği var. Ayrıca hafif bir ateş de yapabiliyor. Çok yüksek olmaz ateş, genellikle 38.5'i pek geçmez. Bunun dışında döküntü çok tipiktir. Özellikle başlangıçta yanaklarda tokat atılmış gibi diye tanımladığımız bir kızarıklık vardır' dedi.
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benim bebeğim geçen sene yakalanmıştı, bunun en büyük şifası bol bol yıkamak ve nemlendirici sürmek