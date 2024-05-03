Anne Babalar Dikkat! Baharın Çocuklara Kötü Sürprizi: Beşinci Hastalık!

'Öyle pek fazla komplikasyonu yoktur. Sadece, yanaklarda kırmızılık olması nedeniyle başka hastalıklarla karışabilir, kızılla karışabilir. Kızılda ateş çok daha yüksektir. Bu ikisi arasında ayırıcı tanı yapmak gerekebilir. Mesela kızılda ciddi bir anjin de olur. Beşinci hastalıkta böyle bir şey olmaz; ama beşinci hastalık olduğundan eminseniz acillere gitmenin alemi yok. Ateşi varsa belki basit bir ateş düşürücü, kaşıntısı varsa, ki bazen olur, hafif bir antihistaminik yani kaşıntı dindirici bir ilaç verilebilir. Sonuçta bir virüs enfeksiyonundan bahsediyoruz. Özgün bir tedavisi yok, pek çok virüste olduğu gibi. Büyük çocuklarda eklem iltihabı ya da eklem ağrıları yapabilir.

Başka virüs hastalıklarına göre daha az bulaşıcı bir hastalıktır. Çok korkulacak bir hastalık değildir. Bir de altıncı hastalık var. Bununla karıştırılmaması lazım. Zira altıncı hastalık küçük bebeklerde ve çocuklarda, yani 6 aylık ila 2 yaş arası çocuklarda görülen bir hastalık. 3 gün ciddi yüksek ateş yapar, başka hiçbir bulgu yoktur. Dördüncü gün ateş düşer ve bir günlük, kızamık gibi bir döküntü çıkar. Bunu kimlerde görüyoruz küçük çocuklarda bebeklerde görüyoruz. Pandemiden beri, biz 2 yıldır sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında inanılmaz çok solunum yolu virüslerinden kaynaklı enfeksiyon gördük çocuklarda. Çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiler. Zatürre, bronşit geçirdiler maalesef. Umarım seneye böyle olmaz; ama bu yıl çok hastalandı çocuklar gerçekten. Tabii bunun da komplikasyonları olabiliyor. Yani bir solunum yolu enfeksiyonunun arkasından kulak enfeksiyonları bunu takip edebiliyor. Bazen zatürre görülebiliyor. Solunum yoluyla bulaşan virüslerin sıklığında bir artış oldu gerçekten. Keza influenza, özellikle influenza tip B’de bir artış oldu. Şimdi artık onlar da havalar ısındıkça sönümlenecek diye umuyoruz.”