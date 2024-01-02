Anıtkabir’de Şeriat Çağrısı Yapıp Cumhuriyet’e Lanet Okuyan Kişi Tutuklandı!
Anıtkabir’de Şeriat Çağrısı Yapıp Cumhuriyet’e Lanet Okuyan Kişi Tutuklandı!
Anıtkabir’de 'Kahrolsun Cumhuriyet”,” Şeriat gelecek' diye bağıran şahıs tutuklandı.
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30 Aralık günün yaşanan olayda, Anıtkabir'e giden bir şahıs, "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" şeklinde sloganlar atmıştı.
Anıtkabir görevlileri tarafından uyarılan şahıs, daha sonra askerler tarafından alınarak polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Anıtkabir'deki o provakasyon anları ⬇️
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