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Anıtkabir’de Şeriat Çağrısı Yapıp Cumhuriyet’e Lanet Okuyan Kişi Tutuklandı!

Anıtkabir’de Şeriat Çağrısı Yapıp Cumhuriyet’e Lanet Okuyan Kişi Tutuklandı!

Anıtkabir
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 18:01

Anıtkabir’de 'Kahrolsun Cumhuriyet”,” Şeriat gelecek' diye bağıran şahıs tutuklandı.

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30 Aralık günün yaşanan olayda, Anıtkabir'e giden bir şahıs, "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" şeklinde sloganlar atmıştı.

30 Aralık günün yaşanan olayda, Anıtkabir'e giden bir şahıs, "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" şeklinde sloganlar atmıştı.

Anıtkabir görevlileri tarafından uyarılan şahıs, daha sonra askerler tarafından alınarak polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anıtkabir görevlileri tarafından uyarılan şahıs, daha sonra askerler tarafından alınarak polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak...

Anıtkabir'deki o provakasyon anları ⬇️

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