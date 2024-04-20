Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan Dönemi Sona Erdi! Arslan, Hangi Konularda İktidarla Karşı Karşıya Gelmişti?
Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan Dönemi Sona Erdi! Arslan, Hangi Konularda İktidarla Karşı Karşıya Gelmişti?
Anayasa Mahkemesi üyesi olarak 12 yıllık görev süresini dolduran Zühtü Arslan, 9 yıllık başkanlığının ardından görevini Kadir Özkaya'ya devretti. Arslan, özellikle son dönemde 'yargı bağımsızlığı' ve 'hak ihlalleri' konularında iktidarla karşı karşıya gelmişti.
Öyleyse gelin, Zühtü Arslan yönetimindeki Anayasa Mahkemesi'nin hangi süreçlerde iktidar ile kriz yaşadığını hatırlayalım.
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2015 yılında AYM başkanlığı görevine başlayan Zühtü Arslan yönetimindeki AYM, 2016 yılında gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün hak ihlaline maruz kaldıklarına karar vermişti.
Anayasa Mahkemesi, AYM'ye bireysel başvuru yapan Demirtaş'ın hak ihlaline uğradığına hükmetti.
Zühtü Arslan'ın AYM Başkanlığı sürecinde karşılaştığı en zorlu sınavlardan birisi HDP'nin kapatılma davası oldu.
Zühtü Arslan döneminde Türkiye, tarihimizin gördüğü en büyük anayasal krizlerden birisini yaşadı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilen Can Atalay dosyası tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.
Yargıtay'ın tutumu bununla da sınırlı kalmadı. Yargıtay, Can Atalay konusunda hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Zühtü Arslan, başkanlığı döneminde pek çok defa üstü kapalı olarak iktidarı eleştirdi. Yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı gibi konularda hukuk devletlerinin çok hassas olması gerektiğini vurguladı.
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