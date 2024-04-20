Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan Dönemi Sona Erdi! Arslan, Hangi Konularda İktidarla Karşı Karşıya Gelmişti?

Bu karar Türkiye'ye adeta bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin bu kararına saygı duymadığını, bu karara da uymayacağını açıkladı.

Nitekim, Erdoğan'ın çıkışı sonrası hem AİHM hem de AYM kararlarına rağmen Demirtaş tahliye edilmedi.

Selahattin Demirtaş dosyası AYM-İktidar çatışmasını büyütmüştü ama bu gerginlik sadece bir başlangıç olacaktı.