Amerikan Sapığı Filminin Modern Uyarlaması İçin Çalışmalara Başlandı!
Amerikan Sapığı Filminin Modern Uyarlaması İçin Çalışmalara Başlandı!
Lionsgate, Christian Bale'ın başrolünde olduğu ünlü 'American Psycho' filmine modern bir yorum getirmeyi planlıyor. Aynı zamanda Stephen King'in 'The Dead Zone' romanının da günümüz uyarlaması yapılmak isteniyor. Detaylar içerikte. 👇
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Lionsgate, Bret Easton Ellis'in American Psycho ve Stephen King'in The Dead Zone kitaplarının modern film uyarlamaları üzerine çalışmalara başladı.
2000 yılında Mary Harron tarafından beyaz perdeye taşınan American Psycho’da Christian Bale'in canlandırdığı Patrick Bateman karakterinin günümüz dünyasına uygun bir şekilde yeniden yorumlanması planlanıyor.
Stüdyo, bu ikonik karakteri çağdaş izleyiciye hitap edecek şekilde yeniden canlandıracak yetenekli bir yazar arayışında.
American Psycho’nun ilk film uyarlamasının ardından iki yıl sonra American Psycho 2 isimli doğrudan ilk macerayla bağlantılı olmayan bir devam filmi yayınlandı.
Başrolünde Mila Kunis'in yer aldığı bu film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumsuz eleştiriler aldı.
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Ayrıca yaklaşık üç yıl önce American Psycho temalı bir televizyon dizisi üzerinde çalışıldığı haberleri ortaya çıkmış ancak bu projeyle ilgili daha fazla güncelleme yapılmamıştı. Eğer film projesi resmiyet kazanırsa dizi projesinin iptal edilmesi muhtemel görünüyor.
Öte yandan yeni The Dead Zone filmi üzerinde çalışan yapımcı Roy Lee, Stephen King'in kitabından uyarlanan ve bir öğretmenin komadan uyandıktan sonra geçmiş ve geleceği görebilme yeteneği kazanmasını konu alan bu hikayeyi modern bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.
David Cronenberg'in 1983 yapımı filmi ve Anthony Michael Hall tarafından çekilen altı sezonluk diziyi takiben Lee bu yeni projede vizyoner bir yaklaşım sergileyecek yazar ve yönetmen arayışında.
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