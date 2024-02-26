Amerikan Sapığı Filminin Modern Uyarlaması İçin Çalışmalara Başlandı!

Lionsgate, Christian Bale'ın başrolünde olduğu ünlü 'American Psycho' filmine modern bir yorum getirmeyi planlıyor. Aynı zamanda Stephen King'in 'The Dead Zone' romanının da günümüz uyarlaması yapılmak isteniyor. Detaylar içerikte. 👇

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